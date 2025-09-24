У Нью-Йорку поліція затримала кортеж Ердогана через проїзд Трампа

Турецький лідер був роздратований ситуацією.

Поліція Нью-Йорка тимчасово зупинила рух президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та його делегації, аби дати дорогу кортежу експрезидента США Дональда Трампа. Через це глава турецької держави змушений був чекати на вулиці.

Про це інформує агенція Associated Press.

На опублікованих у соцмережах відео видно, як Ердоган стоїть на тротуарі в оточенні охоронців, а поліція блокує рух. За даними ЗМІ, турецький президент виглядав помітно роздратованим через затримку.

Це вже не перший випадок, коли через кортеж Трампа виникають протокольні незручності для іноземних лідерів.

Раніше стало відомо, що Макрону заблокували дорогу в Нью-Йорку через кортеж Трампа.

Його також зупинили поліцейські. За словами одного з французьких посадовців, Макрон "скористався паузою, щоб зателефонувати Дональду Трампу під час прогулянки пішки".