Туреччина збила безпілотник над Чорним морем

15 грудня 2025, 21:35
Туреччина збила безпілотник над Чорним морем
Як повідомили в Міністерстві оборони Туреччини, повітряну ціль ідентифікували як безпілотник, що вийшов з-під контролю.

Турецькі військові у понеділок, 15 грудня, збили безпілотний літальний апарат, який наближався до повітряного простору країни над Чорним морем.

Про це повідомило в понеділок міністерство оборони країни, пише Daily Sabah.

Як повідомили в Міністерстві оборони Туреччини, повітряну ціль ідентифікували як безпілотник, що вийшов з-під контролю. Для запобігання можливим негативним наслідкам було ухвалено рішення про його знищення.

Безпілотник уразили винищувачі F-16. У Міноборони наголосили, що дрон було збито в безпечній зоні, поза межами населених пунктів.

"Було встановлено, що дана повітряна ціль є безпілотним літальним апаратом, який вийшов з-під контролю. Щоб уникнути можливих негативних наслідків, він був уражений і збитий у безпечній зоні", - йдеться в заяві відомства.

Турецькі ЗМІ повідомили, що безпілотник був збитий над сушею і його ідентифікують лише після вилучення уламків.

Інцидент стався на тлі посилення атак між воюючими росією та Україною в Чорному морі.

