ПОЛІТИКА

МЗС Молдови попередило своїх громадян у рф про можливе примусове залучення до армії

16 грудня 2025, 10:09
Фото: ria.ru
У Молдові наголошують: попри заяви москви про "спеціальні умови" указу, їхній характер застосування незрозумілий.

Міністерство закордонних справ Молдови попередило своїх громадян, які перебувають у росії про нове законодавство. Воно може зобов'язати іноземців підписати контракт у російську армію.

Про це повідомляє Point.

Як зазначається, що російський диктатор владімір путін у листопаді підписав указ, відповідно до якого деякі категорії іноземців, які подають заяви на отримання посвідки на проживання або отримання громадянства рф, можуть зобов'язати підписати контракт на військову службу.

Або ж від них можуть вимагати довідку, що підтверджує непридатність до служби в армії.

У Молдові наголошують: попри заяви москви про "спеціальні умови" указу, їхній характер застосування незрозумілий. 

Тому МЗС рекомендує: бути гранично обережними та не підписувати жодних документів військового характеру без юридичної консультації.

А у разі тиску - негайно звертатись за консульською допомогою.

війна Молдова армія росія окупанти

