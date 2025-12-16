Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Глава ВПС Британії попередив про можливий напад росії

16 грудня 2025, 11:55
Глава ВПС Британії попередив про можливий напад росії
москва може здійснити значну пряму атаку на країну.

Головнокомандувач Повітряних сил Великої Британії Річард Найтон закликав "всю Британію активізувати зусилля" у відповідь на загрозу з боку росії. За його словами, москва може здійснити значну пряму атаку на країну, і громадяни повинні бути готові до боротьби, навіть якщо ймовірність такої атаки невелика.

Про це пише The Times.

15 грудня під час лекції в Королівському Об’єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) Найтон наголосив, що арсенал росії «є приводом для побоювань», а загроза від президента владіміра путіна зростає. Він підкреслив, що навіть незначна ймовірність — до 5% для Великої Британії — є серйозним аргументом для підготовки.

"Сини та дочки, колеги, ветерани... всі вони матимуть свою роль. Будувати, служити і, якщо буде потрібно, воювати", — зазначив Найтон, додавши, що важливо пояснювати громадянам зміну загроз та необхідність випереджати їх.

Він закликав уряд залучити населення через брошури з порадами щодо виживання у кризових ситуаціях, подібні до тих, що випустила Швеція. Матеріали міститимуть інформацію про набори для надзвичайних ситуацій, притулки та загальні рекомендації на випадок війни.

Найтон уточнив, що наразі немає планів запроваджувати обов’язкову військову службу, однак закликав всю країну підвищити рівень національної стійкості.

Раніше того ж дня керівниця MI6 Блейз Метревелі заявила, що агентство має "переграти" таких супротивників, як росія, шляхом ескалації тіньової війни "в усіх сферах" та "всіма можливими способами".

Найтон попередив, що росія продовжує розвивати дестабілізуючі системи озброєння, включаючи ядерні торпеди, крилаті ракети з ядерним двигуном і ядерну зброю в космосі, що робить підготовку до оборони країни особливо актуальною.

