ПОЛІТИКА

Бельгія вимагає додаткових гарантій від ЄС для використання заморожених російських активів

16 грудня 2025, 12:17
Бельгія вимагає додаткових гарантій від ЄС для використання заморожених російських активів
Фото: з вільного доступу
Влада Бельгії вважає, що остання пропозиція послів ЄС не задовольняє позицію країни, і їй потрібні додаткові гарантії.

Уряд Бельгії вимагає від Євросоюзу додаткових гарантій для використання заморожених активів Росії попри раніше запропоновану програму їх використання.

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, влада Бельгії вважає, що остання пропозиція послів ЄС не задовольняє позицію країни, і їй потрібні додаткові гарантії.

За даними джерела, остання пропозиція складалася із трьох пунктів. Згідно з ним, Бельгія може скористатися фінансуванням у розмірі всього пакета, якщо вона зіткнеться з позовами або іншими заходами у відповідь з боку Москви.

Крім цього, вона зможе покладатися на систему безпеки, незалежно від загальної суми фінансових гарантій, що надаються окремими країнами ЄС, а також жодні суми не передадуть Україні, доки гарантії не будуть надані.

Водночас усі європейські столиці отримають вказівку одночасно розірвати двосторонні інвестиційні договори з росією.

За словами неназваних дипломатів, Бельгія відкинула ці пропозиції, тому що країні потрібні додаткові гарантії, що вона "не піддаватиметься непропорційним ризикам".

Бельгійські чиновники також наголосили, що будь-які спроби відхилити їх побоювання "були б безглузді". Вони додали, що у такому разі кошти на рахунках депозитарію Euroclear "просто не будуть розблоковані".

Нагадаємо, посли Євросоюзу схвалили рішення про безстрокову заморозку російських активів у Європі, що унеможливить їх повернення росії навіть у разі припинення санкцій. 

БельгіяЄвросоюззаморожені активи рф

Більше публікацій

