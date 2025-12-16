Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ціни на російську нафту впали до мінімуму з початку війни через санкції — Bloomberg

16 грудня 2025, 14:32
Ціни на російську нафту впали до мінімуму з початку війни через санкції — Bloomberg
Скорочення прибутків від нафти посилює фінансовий тиск на російський бюджет і компанії.

Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня з початку війни в Україні, оскільки санкції змушують нафтову галузь країни пропонувати великі знижки, а ф’ючерси на еталонну нафту різко падають.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними Argus Media, в середньому російські експортери отримують трохи більше ніж 40 доларів за барель вантажів, відправлених з Балтійського та Чорного морів і східного порту Козьміно. Це на 28% менше, ніж три місяці тому, а недавні обмеження, спрямовані на нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл" ще більше поглибили знижки.

Зростаючий тиск Заходу на торгівлю нафтою з росією ускладнює продаж і доставку нафти, при цьому заходи також спрямовані проти нафтопереробних заводів у ключових країнах-імпортерах, таких як Індія. Крім того, світові еталонні ціни на нафту знижуються, 16 грудня вперше з травня опустившись нижче 60 доларів за барель.

"Доходи росії від продажу нафти — які разом із доходами від продажу газу становлять близько чверті державного бюджету — є ключовими для фінансування війни. Зменшення прибутків ускладнює фінансове становище нафтових компаній і скорочує обсяг податків, що надходять до державної скарбниці", — додають в агентстві.

За словами індійських посадовців, у цьому місяці країна очікує імпорт близько 800 тисяч барелів російської нафти на день, що значно менше, ніж у листопаді, хоча обсяг залишається суттєвим.

Китайський нафтопереробний завод нещодавно придбав партію нафти з російських східних портів із найбільшою знижкою цього року. Обидві азійські країни залишаються головними покупцями російської нафти.

СШАвійнаРоснєфтьсанкціі проти росіїнафта рфЛукойл

Останні матеріали

Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Політика
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 12:14
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 07:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється