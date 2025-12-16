Ціни на російську нафту впали до мінімуму з початку війни через санкції — Bloomberg

Скорочення прибутків від нафти посилює фінансовий тиск на російський бюджет і компанії.

Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня з початку війни в Україні, оскільки санкції змушують нафтову галузь країни пропонувати великі знижки, а ф’ючерси на еталонну нафту різко падають.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними Argus Media, в середньому російські експортери отримують трохи більше ніж 40 доларів за барель вантажів, відправлених з Балтійського та Чорного морів і східного порту Козьміно. Це на 28% менше, ніж три місяці тому, а недавні обмеження, спрямовані на нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл" ще більше поглибили знижки.

Зростаючий тиск Заходу на торгівлю нафтою з росією ускладнює продаж і доставку нафти, при цьому заходи також спрямовані проти нафтопереробних заводів у ключових країнах-імпортерах, таких як Індія. Крім того, світові еталонні ціни на нафту знижуються, 16 грудня вперше з травня опустившись нижче 60 доларів за барель.

"Доходи росії від продажу нафти — які разом із доходами від продажу газу становлять близько чверті державного бюджету — є ключовими для фінансування війни. Зменшення прибутків ускладнює фінансове становище нафтових компаній і скорочує обсяг податків, що надходять до державної скарбниці", — додають в агентстві.

За словами індійських посадовців, у цьому місяці країна очікує імпорт близько 800 тисяч барелів російської нафти на день, що значно менше, ніж у листопаді, хоча обсяг залишається суттєвим.

Китайський нафтопереробний завод нещодавно придбав партію нафти з російських східних портів із найбільшою знижкою цього року. Обидві азійські країни залишаються головними покупцями російської нафти.