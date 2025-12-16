Британія виділяє рекордні £600 млн на протиповітряну оборону України

Поставки вже розпочалися і триватимуть до 2026 року.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про найбільшу за один рік інвестицію Лондона в посилення протиповітряної оборони України — 600 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це він заявив на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн",пише ЄП.

За словами Гілі, росія продовжує масовані атаки на Україну, застосовуючи дрони та ракети. Лише за останні два місяці було здійснено близько 20 тисяч таких ударів.

"Ми повинні активізувати наші дії, щоб чинити тиск на путіна та захистити українців, особливо протягом зимових місяців. Протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом", — наголосив міністр.

Він уточнив, що в межах пакета допомоги Україна отримає тисячі систем ППО, ракети та автоматизовані турелі для знищення безпілотників. Поставки вже розпочалися і триватимуть до 2026 року.

Крім того, Гілі анонсував запуск у Великій Британії виробництва нових дронів-перехоплювачів Octopus. За його словами, тисячі таких апаратів щомісяця надходитимуть в Україну.

"Наша місія чітка: підтримати боротьбу сьогодні, забезпечити мир завтра. Якщо путін вирішить продовжити цю війну й наступного року, наше послання москві однозначне — контактна група стане ще сильнішою, згуртованішою і надасть ще більше озброєння українським захисникам у 2026 році", — підсумував міністр оборони Великої Британії.