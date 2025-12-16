Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп подав позов на $5 млрд проти BBC через монтаж його промови

16 грудня 2025, 13:24
Трамп подав позов на $5 млрд проти BBC через монтаж його промови
Фото: Yahoo Finanzas
Трамп звинуватив журналістів у наклепі та порушенні закону про торговельну практику.

Президент США Дональд Трамп подав позов на суму $5 мільярдів проти BBC через монтаж його промови від 6 січня 2021 року в документальному фільмі програми Panorama.

Про це повідомив сам мовник.

Трамп звинуватив журналістів у наклепі та порушенні закону про торговельну практику. Юридична команда Трампа заявила, що мовник «навмисно, зловмисно й оманливо змонтував його промову».

Усе через документальний фільм, який вийшов у Великій Британії напередодні президентських виборів у США 2024 року. У своїй промові 6 січня 2021 року, перед заворушеннями біля Капітолія США, Трамп сказав натовпу: «Ми підемо до Капітолія, і ми будемо підтримувати наших хоробрих сенаторів та конгресменів і конгресвумен».

За понад 50 хвилин по тому в цій же промові він додав: "І ми будемо боротися. Ми будемо боротися щосили".

У програмі Panorama показали фрагмент, у якому він нібито говорить: «Ми підемо до Капітолія, [...] і я буду там разом з вами. І ми будемо боротися. Ми будемо боротися щосили».

BBC визнала, що такий монтаж створив «хибне враження», ніби Трамп безпосередньо закликав до насильства, але не погодилася з тим, що для позову про наклеп є підстави. Журналісти також заявили, що в монтажі не було злого наміру та що Трамп не зазнав шкоди від програми, оскільки незабаром після її виходу його знову обрали президентом.

Також вони зазначили, що BBC не мала прав на розповсюдження і не поширювала програму Panorama на своїх каналах у США. Хоча документальний фільм був доступний на BBC iPlayer, його перегляд обмежили територією Великої Британії.

У своєму позові Трамп посилається на угоди BBC з іншими дистриб’юторами про показ контенту, зокрема з однією сторонньою медіакорпорацією, яка, за його словами, мала ліцензію на показ документального фільму за межами Великої Британії. BBC поки що не відповіла на ці звинувачення, як і компанія, з якою нібито було укладено угоду про дистрибуцію.

У позові також стверджується, що жителі Флориди могли отримати доступ до програми за допомогою VPN або стримінгового сервісу BritBox.

