кремль відкинув ідею різдвяного перемир'я та заявив про намір "досягти цілей" в Україні

У росії заявили, що націлені на "досягнення цілей", тобто окупацію частини України.

кремль виступив проти різдвяного перемир'я, яке запропонував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, оскільки воно начебто дасть Україні перепочинок і можливість підготуватися до продовження війни, заявив у вівторок, 16 грудня, речник президента рф Дмітрій Пєсков.

"Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни", – цитує Пєскова російське інформагентство.

За його словами, зараз йдеться про те, чи "виходимо ми на угоду, чи не виходимо», а "позиція москви послідовна, прозора та добре відома як у США, так і в Україні".

"Якщо в українців присутнє і починає домінувати бажання підмінити вихід на угоду миттєвими нежиттєздатними рішеннями, то ми навряд чи готові брати в цьому участь", – додав він

Пєсков вкотре повторив, що росія прагне "досягти цілей" та "забезпечити власні інтереси", чим, за його словами, буде "гарантувати мир у Європі на майбутнє".

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував ідею різдвяного перемир'я. За його словами, Україна та США підтримують цю ідею.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що процес досягнення миру в Україні перебуває на найпросунутішому етапі за весь час повномасштабної війни. За його словами, переговори "йдуть добре", а завершення війни є питанням часу.