Іран висунув жорсткі умови для завершення війни

Тегеран жадає отримати компенсацію завданих війною збитків.

Посередники з Близького Сходу намагаються налагодити діалог між США та Іраном, однак між сторонами зберігаються глибокі розбіжності.

Про хід закулісних переговорів пишe The Wall Street Journal з посиланням на неназваних арабських чиновників.

Головне питання - Ормузька протока

У центрі переговорів - доля Ормузької протоки, ключового маршруту для експорту енергоносіїв із регіону. Іран закрив цей шлях, а судна, що намагаються пройти протокою, зазнають атак. Посередники запропонували передати контроль над водним шляхом нейтральному регіональному комітету. Єгипет також пропонував запровадити п'ятиденне припинення вогню для зміцнення довіри між сторонами.

Вимоги Тегерана

Вирішальний голос у питанні завершення конфлікту має Корпус вартових ісламської революції. КВІР висунув низку жорстких умов:

запровадження зборів із суден, що проходять Ормузькою протокою — за аналогією із Суецьким каналом;

гарантії того, що війна не розпочнеться знову;

припинення ізраїльських ударів по ліванському угрупованню «Хезбола»;

закриття американських баз у Перській затоці;

компенсація за збитки, завдані Ірану під час війни.

За даними видання, режим чітко дав зрозуміти, що не збирається просто припиняти війну шляхом перемир'я, яке дозволить атакувати його пізніше — особливо після того, як витримав понад 16 000 авіаударів з боку США та Ізраїлю.

Позиція США

Вашингтон, своєю чергою, наполягає на призупиненні ракетної програми Ірану, припиненні збагачення урану, відмові від підтримки регіональних угруповань та безумовному відкритті Ормузької протоки. Президент Трамп на запитання про те, хто контролюватиме протоку після війни, відповів: "Можливо, я", — додавши, що певну роль відігравати буде і "нове іранське керівництво".

Країни Перської затоки виступили проти ідеї іранських зборів за прохід протокою. Саудівська Аравія заявила, що не дозволить Тегерану отримати перевагу в операціях у цій водній артерії.

Єгипет, Туреччина та Пакистан провели окремі переговори зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Катар та Оман беруть участь у переговорах з обома сторонами. Єгипет також провів окремі переговори безпосередньо з представниками КВІР.

Іранські та арабські чиновники загалом скептично оцінюють шанси на успіх дипломатичних зусиль Трампа. За однією з версій, заяви американського президента про прогрес у переговорах були спробою стримати різке падіння цін на нафту.