Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що сторони як ніколи близькі до миру в Україні

16 грудня 2025, 08:51
Трамп заявив, що сторони як ніколи близькі до миру в Україні
Фото з сайту Президента України
Водночас Трамп визнав, що переговорний процес залишається складним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що процес досягнення миру в Україні перебуває на найпросунутішому етапі за весь час повномасштабної війни. За його словами, переговори «йдуть добре», а завершення війни є питанням часу.

Про це Трамп сказав під час виступу в Овальному кабінеті.

За словами американського президента, нещодавно відбулася «дуже хороша розмова» з європейськими лідерами щодо війни між росією та Україною. Трамп наголосив на високому рівні підтримки з боку Європи.

"Я думаю, що ми зараз ближче (до миру), ніж будь-коли. Ми маємо величезну підтримку від європейських лідерів, вони також хочуть, щоб це закінчилося", — заявив він.

Водночас Трамп визнав, що переговорний процес залишається складним. За його словами, і росія, і Україна декларують готовність до завершення війни, однак у певні моменти виникають паузи та суперечності.

"росія говорить, що хоче завершити війну, а потім раптом уже ні. Україна теж хоче миру, але іноді також виникають паузи. Нам потрібно привести обидві сторони до спільного бачення", — зазначив президент США, додавши, що процес усе ж поступово просувається.

Окремо Трамп повідомив, що США разом із європейськими партнерами працюють над гарантіями безпеки для України. За його словами, Європа відіграватиме ключову роль у цьому процесі.

Коментуючи питання можливих гарантій за аналогією зі статтею 5 НАТО, але без членства України в Альянсі, Трамп заявив, що робота в цьому напрямку триває. Водночас він висловився щодо територіального питання.

"Території вже втрачено, якщо чесно. Але що стосується гарантій безпеки — ми працюємо разом з Європою, щоб війна не почалася знову", — сказав він.

Нагадаємо, у листопаді США представили новий мирний план із 28 пунктів, який наразі доопрацьовується. Ключовими залишаються питання територій, гарантій безпеки та механізмів запобігання новій агресії рф.

14–15 грудня в Берліні відбулися переговори за участі президента України Володимира Зеленського, команди Дональда Трампа та європейських лідерів. Сторони заявили про прогрес, однак остаточна позиція росії щодо оновленого документа досі невідома.

війнаДональд Трамппереговоригарантії безпеки УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Політика
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 12:14
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 07:55
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється