Трамп заявив, що сторони як ніколи близькі до миру в Україні

Водночас Трамп визнав, що переговорний процес залишається складним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що процес досягнення миру в Україні перебуває на найпросунутішому етапі за весь час повномасштабної війни. За його словами, переговори «йдуть добре», а завершення війни є питанням часу.

Про це Трамп сказав під час виступу в Овальному кабінеті.

За словами американського президента, нещодавно відбулася «дуже хороша розмова» з європейськими лідерами щодо війни між росією та Україною. Трамп наголосив на високому рівні підтримки з боку Європи.

"Я думаю, що ми зараз ближче (до миру), ніж будь-коли. Ми маємо величезну підтримку від європейських лідерів, вони також хочуть, щоб це закінчилося", — заявив він.

Водночас Трамп визнав, що переговорний процес залишається складним. За його словами, і росія, і Україна декларують готовність до завершення війни, однак у певні моменти виникають паузи та суперечності.

"росія говорить, що хоче завершити війну, а потім раптом уже ні. Україна теж хоче миру, але іноді також виникають паузи. Нам потрібно привести обидві сторони до спільного бачення", — зазначив президент США, додавши, що процес усе ж поступово просувається.

Окремо Трамп повідомив, що США разом із європейськими партнерами працюють над гарантіями безпеки для України. За його словами, Європа відіграватиме ключову роль у цьому процесі.

Коментуючи питання можливих гарантій за аналогією зі статтею 5 НАТО, але без членства України в Альянсі, Трамп заявив, що робота в цьому напрямку триває. Водночас він висловився щодо територіального питання.

"Території вже втрачено, якщо чесно. Але що стосується гарантій безпеки — ми працюємо разом з Європою, щоб війна не почалася знову", — сказав він.

Нагадаємо, у листопаді США представили новий мирний план із 28 пунктів, який наразі доопрацьовується. Ключовими залишаються питання територій, гарантій безпеки та механізмів запобігання новій агресії рф.

14–15 грудня в Берліні відбулися переговори за участі президента України Володимира Зеленського, команди Дональда Трампа та європейських лідерів. Сторони заявили про прогрес, однак остаточна позиція росії щодо оновленого документа досі невідома.