Стармер заявив про готовність "коаліції охочих" посилити оборону України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що коаліція охочих підготувала плани щодо зміцнення оборонних можливостей України та розгортання військ на її території в разі необхідності.

Про це повідомляє APA.

"Ми мали політичний процес за участю лідерів країн і військовий процес за участю військових планувальників. Ми заявили, що хочемо розробити військові плани для забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для посилення можливостей України", — розповів він.

Стармер зазначив, що наразі "коаліція охочих" має військові плани для кожної з цих сфер.

Британський прем'єр уточнив, що плани включають розгортання військових на території України за потреби.

"Але на цей момент пріоритетом є те, чи зможемо ми досягти справедливого і тривалого миру", — підкреслив політик.

4 вересня в Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" за участю президента України Володимира Зеленського, де обговорили можливі майбутні гарантії безпеки для України, спрямовані на забезпечення справедливого і міцного миру.

Про розгортання іноземного військового контингенту в Україні говорити почали вже давно. На попередніх засіданнях "коаліції охочих", в якій беруть участь понад 30 членів, країни поділились на три табори: ті, які заявили про готовність відправити своїх військових до України при потребі, хто не готовий та ті, хто ще не визначився.

Наразі відомо, що готові піти на розміщення військових в Україні - Велика Британія, Франція, Швеція, Данія, Норвегія, країни Балтії, Нідерланди та Австралія.