Іспанія не виключає участі своїх військ у миротворчій місії в Україні

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив, що його країна може взяти участь у миротворчій місії та розмістити свої війська в Україні. Після зустрічі "Коаліції охочих" він запевнив, що з наступного тижня розпочне перемовини з представниками різних груп у парламенті, аби визначити, який внесок у мирний процес може зробити Іспанія.

Як цитує слова прем'єра агенція EFE, Іспанія є "великою європейською країною", тому теж братиме участь в ухваленні рішень після настання миру. Внесок держави має охоплювати як зусилля з відбудови, так і "військові можливості".

"Якщо ми зробили це в інших частинах світу, чому б нам не зробити це в Європі?" — відповів Санчес на питання про розгортання іспанських військ в Україні. Втім, для остаточного рішення цей крок повинен підтримати Конгрес депутатів.

Нагадаємо, за підсумками засідання "Коаліції охочих" 6 грудня Україна, Велика Британія та Франція підписали декларацію про розгортання після завершення війни в нашій країні миротворців на землі, в повітрі й на морі.