Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Іспанія не виключає участі своїх військ у миротворчій місії в Україні

07 січня 2026, 15:07
Іспанія не виключає участі своїх військ у миротворчій місії в Україні
Фото: з вільного доступу
Для остаточного рішення цей крок повинен підтримати Конгрес депутатів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив, що його країна може взяти участь у миротворчій місії та розмістити свої війська в Україні. Після зустрічі "Коаліції охочих" він запевнив, що з наступного тижня розпочне перемовини з представниками різних груп у парламенті, аби визначити, який внесок у мирний процес може зробити Іспанія. 

Як цитує слова прем'єра агенція EFE, Іспанія є "великою європейською країною", тому теж братиме участь в ухваленні рішень після настання миру. Внесок держави має охоплювати як зусилля з відбудови, так і "військові можливості".

"Якщо ми зробили це в інших частинах світу, чому б нам не зробити це в Європі?" — відповів Санчес на питання про розгортання іспанських військ в Україні. Втім, для остаточного рішення цей крок повинен підтримати Конгрес депутатів.

Нагадаємо, за підсумками засідання "Коаліції охочих" 6 грудня Україна, Велика Британія та Франція підписали декларацію про розгортання після завершення війни в нашій країні миротворців на землі, в повітрі й на морі. 

ІспаніявійнаПедро Санчеспідтримка Українимиротворча місіякоаліції рішучих

Останні матеріали

Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється