Канада назвала умову, за якої відправить своїх військових до України

Канада може розмістити свої війська на території України у складі багатонаціональних сил після укладення мирної угоди.

За його словами, наразі розміщення канадських військ в Україні є лише "можливістю". Карні заявив, що участь у багатонаціональних силах матиме "набагато більший ефект, ніж якби ми діяли поодинці".

Карні також заявив, що початковим внеском Канади в гарантії захисту для України можуть стати навчання українських військових. Він нагадав, що канадські солдати зараз навчають військовослужбовців з України в Польщі в межах операції Unifier.

Окрім того, він указав, що Канада може надати Україні логістичну підтримку й допомогу в галузі кібербезпеки.

Також прем'єр анонсував створення спільних підприємств між Україною і Канадою.

Начальниця штабу оборони Канади Дженні Карріга кілька місяців вела переговори зі своїми колегами з коаліції з питання формування гарантій безпеки України, додав Карні.