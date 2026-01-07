Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Канада назвала умову, за якої відправить своїх військових до України

07 січня 2026, 14:55
Канада назвала умову, за якої відправить своїх військових до України
Фото: з вільних джерел
Початковий внесок країни у гарантії безпеки може передбачати навчання українських військових.
Канада може розмістити свої війська на території України у складі багатонаціональних сил після укладення мирної угоди.
 
Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час спілкування із журналістами. 
 
За його словами, наразі розміщення канадських військ в Україні є лише "можливістю". Карні заявив, що участь у багатонаціональних силах матиме "набагато більший ефект, ніж якби ми діяли поодинці".
 
Карні також заявив, що початковим внеском Канади в гарантії захисту для України можуть стати навчання українських військових. Він нагадав, що канадські солдати зараз навчають військовослужбовців з України в Польщі в межах операції Unifier.
 
Окрім того, він указав, що Канада може надати Україні логістичну підтримку й допомогу в галузі кібербезпеки.
 
Також прем'єр анонсував створення спільних підприємств між Україною і Канадою.
 
Начальниця штабу оборони Канади Дженні Карріга кілька місяців вела переговори зі своїми колегами з коаліції з питання формування гарантій безпеки України, додав Карні.

 

Канадавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється