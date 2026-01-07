Розгортання британських військ в Україні можливе лише після голосування парламенту — Стармер

Будь-яке розгортання британських військ відповідно до декларації, підписаної з Францією та Україною, буде підлягати голосуванню в парламенті.

Прем’єр Великої Британії підкреслив роль парламенту у рішенні про введення британських сил.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив 7 січня, що будь-яке розгортання британських військ відповідно до декларації, підписаної з Францією та Україною, буде підлягати голосуванню в парламенті.

Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали 6 січня під час засідання "Коаліції охочих" декларацію про наміри, в якій окреслено розгортання військ в Україні у разі досягнення мирної угоди.

Про це інформує Reuters.

"Я буду інформувати парламент про розвиток ситуації, і якщо війська будуть розгорнуті відповідно до підписаної декларації, я винесу це питання на голосування в парламенті", — повідомив Стармер.