ПОЛІТИКА

Трамп пропонує Києву гарантії безпеки, але з ультиматумом – Politico

16 грудня 2025, 10:37
Фото з сайту Президента України
Київ має погодитися на умови найближчим часом.

США пообіцяли Україні гарантії безпеки, подібні до п’ятої статті НАТО, але натякнули, що домовленість має бути погоджена до Різдва, інакше наступні умови можуть бути менш вигідними.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, це найсильніша та найчіткіша пропозиція адміністрації президента США Дональда Трампа щодо безпеки України. Проте вона супроводжується фактичним ультиматумом: Київ має погодитися на умови найближчим часом.

"Основа цієї угоди — справді сильні гарантії, подібні до статті 5. Але ці гарантії не будуть на столі вічно. Вони доступні зараз, якщо буде досягнуто позитивного результату", — заявив високопосадовець адміністрації Трампа.

Пропозиція передбачає юридичні та військові зобов’язання, які можуть бути ратифіковані Конгресом США та діяти навіть після завершення президентського терміну Трампа.

Водночас у Європі побоюються, що без повноцінного вступу України до НАТО такі гарантії можуть виявитися недостатньо ефективними на практиці. Президент Володимир Зеленський та багато європейських лідерів неохоче йдуть на угоду без чітких гарантій, побоюючись повторної агресії росії.

 

