кремль знову озвучив свій ультиматум.

Заступник міністра закордонних справ росії Сєргєй Рябков заявив в інтерв'ю ABC News, що російська сторона в жодному разі не збирається йти на поступки щодо Донбасу, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму. Водночас він вважає, що росія й Україна знаходяться "на межі" укладення угоди про припинення війни.

"Наразі виходить чотири суб'єкти, які є невід'ємною частиною російської федерації. Я не кажу про Крим. Ця історія, як ми всі пам'ятаємо, відноситься до 2014 року. Таким чином, у нас разом виходить п'ять суб'єктів, і ми в жодному разі не можемо піти на компроміс щодо них, тому що це, на наш погляд, буде переглядом дуже фундаментального елемента нашої державності, закріпленого в нашій конституції", — підкреслив заступник міністра.

Рябков також додав, що "яким може бути результат наших переговорів з адміністрацією США, це відкрите питання".

Нагадаємо, що кремль виступив проти різдвяного перемир'я, яке запропонував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, оскільки воно начебто дасть Україні перепочинок і можливість підготуватися до продовження війни, заявив у вівторок, 16 грудня, речник президента рф Дмітрій Пєсков.