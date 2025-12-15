Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер

На вихідних Том Купер опублікував два дописи, присвячені "швидкому" огляду ситуації в районі Куп'янська та низці інших проблемних місць на фронті російсько-української війни. Втім, попри те, що почасти він має рацію та заслужено критикує українське військово-політичне керівництво, не потрібно забувати, що він пише свої дописи сидячи в мирній Австрії, у теплій квартирі та зручному фотелі і не завжди може володіти ситуацією та досконало знати всі деталі про стан війни.

Ні, я не забобонний. До того ж сьогодні не "п'ятниця 13-те". Тому, і оскільки є так багато питань про те, що відбувається, наприклад, про Куп'янськ – ось "швидкий і чорновий огляд".

Куп'янськ. …так, я знаю: DeepState стверджує, що вся (західна) частина Куп'янська вільна від росіян. Що їхні штурмові групи там знищені. Втім, задля справедливості, слід додати: наскільки я знаю, нещодавно Гєрасімов також стверджував, що "угруповання всрф "Запад" звільнила Куп'янськ", а Зеля робив селфі на південно-західному в'їзді до міста…

Перш ніж продовжувати: можете вважати мене зарозумілим, але я справді маю додати, що на відміну від Гєрасімова та Генштабу в москві, Генштабу-У в Києві та DeepState, я досі не піддавався жодному (прямому чи непрямому) контролю та/або тиску, незалежно від того, чи то з боку Пуддінга, Зелі, ГРУ, ФСБ, ГУР чи СБУ, та й у жодному піарі я не маю потреби (принаймні мені так не здається). Я просто якийсь надокучливий австрієць, якому ні до кого немає діла, а отже й мені "нема потреби перейматися", чи подобається комусь у Києві, москві (чи будь-де ще) те, про що я пишу.

Річ у тім, що я можу сказати: Гєрасімов брехав. Але на цей момент я не можу підтвердити, що DeepState має рацію. Я витратив дві години, намагаючись це перевірити, але не отримав жодних або принаймні чітких відповідей. Останнє, що я знаю (це приблизно 2-3 дні тому): десь 4-5 грудня 2-й корпус "Хартія" під командуванням генерала Драпатого розпочав три контратаки: одну (батальйон з 15-ї бригади Нацгвардії) на півночі і дві (два батальйони з 30-ї Механізованої) у центрі міста. Наскільки я знаю, та, що на півночі, була "відносно успішною", а дві в центрі були… ну… у цьому і проблема: зараз я не впевнений у їхньому результаті.

Якщо здогадуватися, то 30-та механізована бригада могла оточити частину росіян на південній або західній частині міста. Але далі у мене немає "деталей": немає підтвердження того, що українці справді нейтралізували там усіх росіян. Залежно від джерела інформації, Мирне (західне передмістя) і Радьківка є/були "безпечними" або зовсім ні; Кіндрашівка не була безпечною; твердження росіян про те, що вони захопили Кучерівку неправдиве; центр і Ювілейний були/залишалися "сірою зоною"…

…ех…

Зупинюся на цьому. Зробіть глибокий вдих і поміркуйте над цим. Згадайте, що я писав у попередньому оновленні: ВКС останній тиждень інтенсивно бомбили (звісно, з УМПК) усі підступи. Через російські бомбардування ЗСУ зіштовхувалися з дедалі більшими проблемами з доставкою підкріплення та постачання. Як всрф, так і ЗСУ зазнали "важких" втрат (цитую контакти; один із них сказав, що лише 30-та механізована бригада втратила 20 машин). Звісно, Зеля дістався Куп'янська, але ніхто не казав, що це було легко (і немає гарантії, що відео не було знято раніше), так само як і того, що постачання українських військ не порушено. А росіяни: ну, ніхто не казав, що підвозити постачання їхнім підрозділам у Куп'янську буде просто…

…але я можу зробити два висновки:

а) відомо, що росіяни закріпилися у низці багатоповерхівок; і

б) Драпатий не може розраховувати на підкріплення, але він достатньо кваліфікований, щоб максимально ефективно використовувати наявні підрозділи.

Тож я схиляюся до висновку, що, скажімо, у центрі Куп'янська є будинки, де росіяни контролюють найвищий поверх, українці – поверхи нижче, ще росіяни – поверхом нижче за українців, а українці контролюють перший поверх…

Чому я так думаю?

Бо маю враження, що зараз у жодної зі сторін просто немає достатньо боєприпасів, щоб "дотиснути" іншу.

Сіверськ. Ех… і ще раз ех… Сумно це казати, але так: Сіверськ – місто, яке так вміло обороняли три роки, захоплене росіянами. Вони також швидко знайшли двох мешканців, яких "визволили", а це тепер означає, що "весь" Сіверськ – усе населення у 10 000 осіб (більшість з яких втекла або була евакуйована ще у 2022 році) – тепер російський і "проти нацистського режиму у Києві", ну ви розумієте…

росіяни (а саме: 123-тя мотострілецька бригада, БАРС-16, а також 18-та, 88-ма і 85-та мотострілецькі бригади) проникають і атакують по обидва боки Ямполя; з Дронівки у напрямку Платонівки (тобто на Закітне, на північ від захопленого міста); зі Званівки у напрямку Свято-Покровського; та з Роздолівки через Пазено (яке вже під контролем росії) у напрямку Никифорівки відповідно.

Мирноград. Останнє, що я чув із цього приводу: за останні чотири дні, загальна зона, яку ще контролював оточений батальйон 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ, скоротилася з приблизно 40 квадратних кілометрів до 3-4 квадратних кілометрів навколо села Світле (північне передмістя Мирнограда). Обложеним уцілілим довелося залишити центр Мирнограда, бо його постійно бомбували УМПК. ССО та те, що лишилося від 38-ї бригади поза зоною облоги, кілька днів намагалися відновити бодай якийсь наземний зв'язок із Рівним та Світлим, але зазнали надто великих втрат, щоб продовжувати.

Кадр із відео, оприлюдненого росіянами: видно трьох бійців 38-ї бригади морської піхоти у момент здачі в полон у Мирнограді.

Наскільки мені відомо, немає повідомлень про будь-який подальший опір українців у Покровську: все, що залишалося від 425-го штурмового полку, вже було розгромлено (схоже, останні осередки опору дотиснув 1438-й мотострілецький полк).

Звісно, Генштаб України мовчить як риба про втрату Покровська (та/або облогу того нещасного батальйону 38-ї бригади морської піхоти у Мирнограді).

Два дні тому ВДВ здійснили серйозну спробу прориву вздовж траси М-30, але її розбили українські БпЛА: Мадяр заявив про знищення цілого російського батальйону.

Мушу зізнатися: я заплутався з ідентифікацією згаданих підрозділів ВДВ. Більшість пише про 76-ту дивізію ВДВ, але, наскільки мені відомо, Покровськ зараз утримує саме 11-та ВДВ, і саме вона атакує з півночі вздовж траси М-30.

Гуляйполе. (Після майже чотирьох років цієї війни я вже впевнений: я ніколи не навчуся правильно писати цю назву).

російські проникнення в Радісному і Добропіллі знищені. Принаймні на цей момент. Так, 110-та і 92-га бригади завдали їм важких втрат, але: є нові прориви в Гаї та Данилівку, росіяни, безсумнівно, наблизилися до дороги Т-04-01 широким фронтом (від Данилівки на півночі до Гуляйполя на півдні) і почали прориватися у Гуляйполе.

Найголовніше: оборона ЗСУ тут майже така ж "барвиста", як і "4D-мішанина" Сирського у Покровську. Дивіться: батальйон 110-ї механізованої бригади, батальйон 92-ї бригади, 3-й батальйон президентської бригади, батальйон 122-ї танкової бригади, батальйон 33-го штурмового полку, батальйон 24-го полку "Айдар", батальйон 142-ї механізованої бригади, батальйон 260-ї танкової бригади, 74-й батальйон 102-ї механізованої бригади, два батальйони 102-ї танкової бригади, батальйон 106-ї танкової бригади, 48-й і 131-й батальйони… Чесно кажучи, мені залишається тільки сміятися з цього: який ідіот може ще думати, що та сама практика, яка три роки поспіль доводила свою неефективність, раптом почне працювати зараз?

Кам'янка. На щастя для України, росіяни не прорвали оборону Степногірська і не просунулися далі на північ: вони "лише" увійшли в це село і закріпилися всередині. Ситуація в Лук'янівському залишається неясною. росіяни, ймовірно, зрештою, обійдуть/охоплять Степногірськ з флангу. 106-та бригада тероборони і 128-ма механізована (майте на увазі: жодна з них не є повною; Сирський вже розбив їх на шматки торік) роблять все можливе, але їм не вистачає артилерійських боєприпасів, БпЛА та людей… Отже, село зараз є "сірою зоною".

Ага, і ще: цього разу Сирському знадобилося менше шести (цифрами: 6) днів, щоб почати обходити "гарантію" Зелі про "новий механізм розподілу новобранців"… і знову відправляти масу щойно мобілізованих до своїх "полків іграшкових солдатів". За чутками, Сирський наказав розформувати Міжнародний легіон, а його бійців перевести до своїх штурмових військ…

Виправлення: виявляється, розформування Міжнародного легіону офіційно оголосили три тижні тому. Це я проґавив (і це гарний доказ того, що можна бути суперсолдатом, але все одно загинути через ідіотських політиків і генералів).

Тобто, якщо два верховні "лідери" України так прагнуть, щоб їхня країна зазнала поразки від росії… ну, я не маю нічого проти. Я просто фіксую це для подальшого аналізу.

Повернімося до Куп'янська. …і ще одна "серія", цього разу у відповідь на запитання.

Думаю, краще почати з декількох застережень.

1) Я патологічно не довіряю політикам і будь-яким офіційним "балакучим головам". До такої міри, що для мене все офіційне = автоматична брехня.

Безумовно, це те, що варте ретельної перевірки.

Не має значення, які саме політики та/або "балакучі голови", речники, генштаби, генерали, уряди, CEO, директори, очільники… мер найменшого села, про яке ви коли-небудь чули… що завгодно, що спаде на думку вам чи мені: назвіть це, як хочете, для мене різниці немає. Я настільки не довіряю всьому офіційному або напівофіційному, настільки вважаю все це брехнею, що навіть якщо будь-яке таке "джерело" чітко каже "a", і все виглядає як "a", я спершу перевірю, чи це, бува, насправді не "з".

Тому я настільки упереджений проти будь-яких таких чи подібних заяв, що коли з'являється будь-який офіційний реліз, навіть напівофіційний, моя перша реакція – не довіряти. Я одержимий недовірою до всього офіційного до такої міри, що часто маю величезні проблеми з довірою навіть до офіційних документів 60-70-річної давнини.

2) Відповідно, з моєї точки зору, "надійність" "тупоголових командирів" у москві – з Пуддінгом чи без нього – "похована" вже багато років тому. Це дійшло такого абсурдного рівня, що не варте уваги.

"Проблема": тим часом надійність групи, яка керує Києвом, наближається до подібного рівня. Тож довіряти будь-чому, що лунає з того кута… вибачте, але: муахахахахаха!

3) Я не маю нічого проти розбіжностей у поглядах і прекрасно усвідомлюю, що я щонайменше так само часто "помиляюся", як і "маю рацію", але: я ненавиджу пояснювати свої дії.

Не маю чіткого визначення "чому": без жодного подвійного сенсу (ні, я не вважаю себе кращим за вас), можу лише сказати, що для мене це є ознакою того, як люди мислять, і, відповідно, висновку, що я не продумав тему "заздалегідь"; що я не з'єдную крапки і тому не враховую всі чинники, які впливають на конкретну справу.

Щоб було зрозуміло: я далеко не завжди думаю над тим, що кажу або пишу, ще далі від того, щоб ретельно добирати кожне слово, і найменше з усього я "дотримуюся" будь-якого "сценарію" (байдуже, що там останнім часом "знають" про мене численні пакистанські, німецькі, британські, американські тощо "експерти"). Навпаки: якщо я не працюю над наступною книжкою, я як мала дитина. Не лише в реальному житті, а й у цьому блозі: я кажу/пишу рівно те, що мені спадає на думку.

Чому?

Бо я лінивий. Я настільки лінивий, що не хочу запам'ятовувати, що саме я кому сказав і з якої нагоди.

Водночас після 40 років у цьому "бізнесі" я мушу "попередити": є багато "простих підрахунків", які мозок робить ніби "автоматично" вже під час того, як я пишу поточне речення. Я просто не вважаю за потрібне перелічувати всі ці підрахунки: для мене це нудно. Тому пояснювати себе теж нудно. А я ненавиджу нудні теми – саме тому я ненавиджу пояснювати себе.

Для простішої орієнтації всім:

20 листопада: генерал всрф Сєргєй Кузовльов офіційно і публічно оголосив Пуддінгу, що "Куп'янськ повністю перебуває під контролем росії".

9 грудня: Пуддінг офіційно нагородив Кузовльова за "визволення" Куп'янська.

12 грудня: Зеля офіційно "відвідує Куп'янськ" і надсилає звідти вітання українським військовим…

…або, точніше: з точки приблизно за 2000 метрів від міста, геолокаційно визначеної як південно-західний в'їзд до Куп'янська.

Тепер до запитань, що вас цікавлять:

1. Питання: Зеля сміливий, не можна забирати заслуги, які йому належать. Для мене він дуже погана людина, але у нього, безперечно, є сміливість.

Відповідь: О, безперечно! Зеля також і політик, і юрист, і актор, який веде PR-війну, а не керує, і робить це постійно. Після 3,5 років цієї метушні і необхідності перевіряти безліч його брехні, я можу дійти лише одного висновку: я не знаю жодного його вчинку, принаймні жодної його заяви, яка б не була продиктована "потребою заробити PR-бали" (завдяки його "фантастичним новинам").

…яка ж несподіванка, що поруч виявився "оператор", який зняв його на відео, коли він робив селфі, а потім ці два відео були ретельно змонтовані та синхронізовані – і все це за лічені "хвилини" після цього візиту?

Гаразд: відкинемо мої упередження і спробуємо проаналізувати це тверезо.

Для тих, хто не цікавиться військовими справами, все просто. Зеля був там, і крапка. Для тих, хто не може ігнорувати реальність, будь-які військові справи = логістика. А ви уявляєте, який це кошмар з точки зору а) логістики, б) безпеки та в) протиповітряної оборони – доставити його в точку, геолоковану за 2 км від Куп'янська?

Звісно, а і б – це просто. Посадити його в гелікоптер; доставити приблизно за 100 км від Куп'янська; потім пересадити у броньований лімузин, у супроводі мінімальної охорони (скажімо, максимум 20 людей), гнати як навіжені до Куп'янська, дати йому 10 хвилин зробити селфі, а потім повторити все те саме у зворотному напрямку. Такий невеликий слід і висока швидкість виконання навіть підвищують безпеку.

Але "в" – зовсім не таке просте. Ігноруйте ВКС: у них немає спроможності реагувати на таку "мінливу ціль". Подумайте натомість про всі ці російські оптоволоконні FPV. росіяни розгортають їх так багато, що великі ділянки поля бою вкриті "килимом" з оптоволокна, який вони лишають після себе. Тисячі диких тварин заплутуються в оптоволокні й гинуть у страшних муках. Отже, доставка Зелі в ту точку мала б вимагати колосальних зусиль з очищення неба від російських FPV. Це напевно потребувало більше БпЛА-перехоплювачів та інших засобів, ніж мав 16-й корпус під час контрнаступу.

Хоча так, це "цілком правдоподібно", враховуючи, як Зеля прагне "фантастичних новин" і "хорошого піару"… хм… це також змушує мене бути скептичним. Ось чому я сумніваюся.

2. Питання: Зеля вчора був у Куп'янську, є фотографії та відео, де він там із військовими…

Відповідь: Фото та відео, опубліковані до цього часу, чітко свідчать, що Зеля "під'їхав достатньо близько до Куп'янська", щоб зустрітися, ймовірно, з 15-20 різними військовими, але зовсім не обов'язково тими, хто точно служить саме на цьому напрямку.

Протягом усіх цих фотосесій той, хто ними керував, увесь час обережно тримав Сирського поблизу.

…водночас уникаючи командира цього сектора – Драпатого, наче він був чумою.

Підсумок: вибачте, я не переконаний.

3. Питання: Але… XY сказав, що заява DeepState є правдою. Ось відео (посилання я опустив: не роблю це персональним). Він не є офіційною особою, але оголосив це "фантастичною новиною".

Відповідь: Я можу говорити тільки за себе. Наразі я не бачив жодних доказів, які б підтверджували, що українці звільнили таку велику територію, як про це заявляють. Я також не отримав жодного підтвердження від своїх контактів у цій місцевості.

Можливо, ситуація зміниться – сьогодні ввечері, завтра, післязавтра або наступного тижня. Але на цей момент це все, що я знаю.

Тому, хай там як, заяви – це гарно, але вибачте, я не можу ні погодитися із цим, ні підтвердити.

(Власне, з огляду на те, що я додам у пункті 4, можу лише застерегти).

4. Питання: Я читаю багато схвальних відгуків про Драпатого. Яка ваша оцінка?

Відповідь: Драпатий там, він керує Куп'янським напрямком, і це головна причина, чому місто ще не повністю під російським контролем. Поки що. Але, хоч він і добре координує підрозділи та стабілізує лінію фронту, без постачання і підкріплення він не здатен творити дива.

Якщо є сумніви, подивіться на Покровський напрямок цього літа: він прибув туди, поліпшив координацію і стабілізував лінію фронту. Потім росіяни обійшли його лівий фланг. І поки Сирський був зайнятий "виправленням" Драпатого та "зачисткою" на цьому фланзі, він ще й відправив Драпатого геть, а потім вміло втратив не лише Покровськ, а й Мирноград та купу підрозділів ЗСУ також.

Зрештою, росіяни заявляли багато чого і продовжуватимуть заявляти багато чого. Так само Зеля заявляв багато чого і продовжуватиме заявляти багато чого.

Чи потрібно нагадувати вам про відео Зелі з в'їзду до Покровська, зроблене цього літа?

І якщо ви думаєте, що "це офіційна і, отже, нормальна пропаганда під час війни", то дозвольте нагадати вам про всі "фантастичні новини" з Торецька минулого року. Про повідомлення, геопідтверджені карти та інші дива про контрнаступ ЗСУ, просування вглиб міста, його звільнення, вбивство десятків росіян…

Це тривало доти, доки широка громадськість не перестала звертати на це увагу. А в наш час це триває один-два тижні (максимум).

Потім з'ясувалося, що Торецьк перебуває під контролем росіян.

Підсумок: все це я називаю "лайнопіаром". Пропагандистська війна. Брехати, заперечувати, вигадувати ще більші брехні, звинувачувати іншу сторону в тому, що ти сам робиш постійно, висміювати ворога, а потім повторювати все спочатку.

З військової точки зору: абсолютно нічого, що заслуговує на увагу.

…хіба що ти президент України та його Головком: для них обох це й є сутність війни, сутність того, як вони цією війною керують, як вони переконані, що її слід вести, і як вони думають, що це єдиний спосіб виграти цю війну.

Тож, нічого дивного: доки не буде чітких і незаперечних доказів, я не вражений, а скептичний, так?

