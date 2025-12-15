Україна за крок від енергетичного колапсу через посилення атак рф – WP

Експерти зазначають, що неможливо точно передбачити, скільки атак знадобиться росії для досягнення повного блекауту в окремих регіонах, включно з Києвом.

російські атаки на енергетичний сектор України цього року стали значно інтенсивнішими та більш цілеспрямованими, що ставить енергосистему країни на межу колапсу.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на чиновників і аналітиків, обізнаних із ситуацією.

За їхніми словами, хвиля масованих ударів по енергетичній інфраструктурі має на меті деморалізувати Україну на тлі зусиль США схилити Київ до укладення мирної угоди з росією.

Серія атак дронами та ракетами розпочалася в жовтні й відтоді спричинила серйозний дефіцит електроенергії по всій країні в умовах настання зими. Кілька джерел зазначили, що удари загрожують повністю вивести з ладу систему передачі електроенергії із заходу України — де зосереджене основне виробництво струму — на схід, що фактично може розділити країну на дві енергетичні зони.

"Ми, якщо не на межі повного відключення електроенергії на сході країни, то дуже близько до цього", — заявив високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності.

Експерти зазначають, що неможливо точно передбачити, скільки атак знадобиться росії для досягнення повного блекауту в окремих регіонах, включно з Києвом. Це залежить від типу цілей, які уражаються, а також від наявності запасних ресурсів і швидкості відновлювальних робіт.

Водночас аналітики наголошують, що Україна нині перебуває в одному з найскладніших енергетичних станів за весь час війни. Атаки також суттєво виснажили можливості протиповітряної оборони та виявили критичні вразливості в захисті енергомережі.

Одним із варіантів, який Київ пропонував як тимчасове рішення, є енергетичне перемир’я — припинення атак на енергетичну інфраструктуру з обох сторін. Однак минулого тижня москва заявила, що не готова розглядати таку ініціативу.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив, що в листопаді росія застосувала близько 5 тисяч дронів і ракет, тоді як на початку року цей показник становив приблизно 2 тисячі на місяць.

За його словами, удари дедалі частішають, що залишає менше часу для ремонтів. Хоча на початку грудня енергетикам вдалося скоротити тривалість відключень у Києві до 2,5 години на день, масована атака в ніч на 5 грудня знову завдала критичних пошкоджень енергомережі столиці.

Окрім спроб розділити енергосистему країни, кремль також реалізує стратегію створення так званих «енергетичних островів», коли окремі регіони можуть бути повністю відрізані від виробництва та передачі електроенергії.

Попри постійні удари, енергосистема України наразі продовжує працювати. Водночас, за словами джерел, країна перебуває «за крок від повного відключення електроенергії в Києві».