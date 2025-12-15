Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українська делегація повідомила про прогрес у переговорах зі США

15 грудня 2025, 17:45
джерело x.com/rustem_umerov
Рустем Умєров прокоментував повідомлення про тиск США.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську переговорну групу, прокоментував переговори зі США у Берліні, які тривають другий день.

За його словами, обговорення були "конструктивними та продуктивними, досягнуто реального прогресу". 

"Сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру", — заявив Умєров.

Також він заявив, що у медіа зараз "багато галасу та анонімних спекуляцій". Він попросив не вірити "провокаціям та чуткам". За його словами, американська переговірна команда на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером "працює надзвичайно конструктивно, щоб допомогти Україні знайти шлях до довгострокової мирної угоди". 

"Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", — заявив Умєров.

Ймовірно, таким чином очільник української делегації прокоментував повідомлення у медіа про те, що США на переговорах тиснуть на Україну з метою швидше підписати угоду та відмовитись від Донбасу.

За даними Politico, президент України Володимир Зеленський відхилив ідею створення вільної економічної зони у Донецькій області. Журналісти пишуть, що Київ готовий піти на будь-які компроміси — відмовитися від НАТО, пообіцяти пришвидшені вибори та заморозити ситуацію на поточній ЛБЗ — але не переступати "червону лінію". 

