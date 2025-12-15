Німеччина оголосила план підтримки оборони України – Reuters

Німеччина робить ставку на спільну оборонну промисловість з Україною.

Німеччина поглибить свою прихильність до оборони України шляхом створення спільних підприємств, подальшої інтеграції ринків та можливих федеральних інвестиційних гарантій відповідно до 10-пунктного плану, оприлюдненого сьогодні під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна.

Європейські лідери прагнули надіслати президенту США Дональду Трампу сигнал про те, що континент підтримує Україну, оскільки Трамп намагається прискорити дипломатичні зусилля з метою припинення війни в Україні.

Про це пише Reuters.

"Сильна українська оборонна промисловість має вирішальне значення для захисту від агресивної війни росії і є важливим елементом гарантій безпеки, що стримують майбутню російську агресію", — йдеться в документі, оприлюдненому під час візиту Зеленського до Берліна в рамках продовження мирних переговорів з представниками США.

Обидві країни будуть тісніше співпрацювати в галузі оборонних досліджень, спільних підприємств та закупівель, при цьому Німеччина, найбільший прихильник України в Європі, розгляне можливість використання федеральних інвестиційних гарантій.

Також буде розглянуто питання спільних закупівель оборонного обладнання українського виробництва для захисту повітряного простору НАТО в рамках Європейської ініціативи "Небесний щит", зокрема безпілотників-перехоплювачів.

Згідно з планом, міністерства оборони обох країн також проводитимуть регулярні консультації на високому рівні, а в Берліні буде створено представництво української оборонної промисловості Ukraine Freedom House для зміцнення зв'язків між галузями. Згідно із заявою, Німеччина також збільшить кількість військових аташе в Києві та активізує обмін експертами.

Крім того, як йдеться в заяві, Німеччина та Україна також вживатимуть комплексних заходів для запобігання корупції, визнаючи занепокоєння західних партнерів найбільшим корупційним скандалом за час війни в Україні, який призвів до відставки двох міністрів і керівника офісу президента Андрія Єрмака.