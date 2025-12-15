Німеччина готова прийняти звільнених білоруських опозиціонерів Бабарика та Колеснікову

Німеччина зацікавлена в тому, аби білоруський демократичний рух в екзилі зміцнився.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що його країна надасть прихисток двом білоруським опозиціонерам — Марії Колесніковій та Віктору Бабарику, — яких раніше звільнили з ув’язнення.

Про це Добріндт заявив в етері телеканалу ARD, пише Tagesschau.

За його словами, Німеччина зацікавлена в тому, аби білоруський демократичний рух в екзилі зміцнився.

"І тому ми сьогодні приймемо двох видатних опозиційних політиків, які перебували у в’язниці", — сказав міністр.

Так, Німеччина прийме у себе білоруських опозиціонерів Віктора Бабарика та Марію Колеснікову.

Марія Колеснікова була однією з лідерок масових протестів у білорусі у 2020 році. Її заарештували у вересні того ж року, а рік по тому засудили до 11 років ув’язнення за нібито змову з метою держперевороту. Віктор Бабарико раніше очолював "Белгазпромбанк". Свою посаду він покинув після оголошення про намір узяти участь у президентських виборах в білорусі. Одразу після цього правоохоронці почали чинити тиск на банк, зокрема проводити обшуки.

Нагадаємо, що 13 грудня самопроголошений президент білорусі лукашенко після зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Джоном Коулом помилував 123 ув’язнених. білорусь передала Україні 114 з цих звільнених. Серед них п’ятеро українців, а інші — білоруси, ув’язнені з політичних мотивів.