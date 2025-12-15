Нетаньягу звинуватив Австралію в ігноруванні антисемітизму

Премʼєр Ізраїлю стверджує, що політика австралійського уряду "сприяє та заохочує антисемітизм".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив австралійський уряд у бездіяльності проти антисемітизму на тлі теракту в Сіднеї.

Про це заявив ізраїльський політик.

Нетаньягу каже, що чотири місяці тому попереджав прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе, що "політика австралійського уряду сприяє та заохочує антисемітизм в Австралії". Він пов'язав це з визнанням Австралією та іншими країнами державності Палестини після війни в Газі.

"Ваш заклик до палестинської держави підливає палива в антисемітське полум'я", – зазначив Нетаньяху.

Премʼєр Ізраїлю порівняв антисемітизм з онкологією.

"Ви нічого не зробили, щоб стримати ракові клітини, які росли у вашій країні. Ви не вжили заходів. Ви дозволили хворобі поширитися, і результат – жахливі напади на євреїв, які ми бачили сьогодні", – зазначив він.