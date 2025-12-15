Нетаньягу звинуватив Австралію в ігноруванні антисемітизму
15 грудня 2025, 09:35
Фото:politeka.net
Премʼєр Ізраїлю стверджує, що політика австралійського уряду "сприяє та заохочує антисемітизм".
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив австралійський уряд у бездіяльності проти антисемітизму на тлі теракту в Сіднеї.
Про це заявив ізраїльський політик.
Нетаньягу каже, що чотири місяці тому попереджав прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе, що "політика австралійського уряду сприяє та заохочує антисемітизм в Австралії". Він пов'язав це з визнанням Австралією та іншими країнами державності Палестини після війни в Газі.
"Ваш заклик до палестинської держави підливає палива в антисемітське полум'я", – зазначив Нетаньяху.
Премʼєр Ізраїлю порівняв антисемітизм з онкологією.
"Ви нічого не зробили, щоб стримати ракові клітини, які росли у вашій країні. Ви не вжили заходів. Ви дозволили хворобі поширитися, і результат – жахливі напади на євреїв, які ми бачили сьогодні", – зазначив він.
Водночас політик похвалив перехожого, який голіруч роззброїв одного зі стрільців.
"Ми побачили дії хороброї людини – як виявилося, хороброго мусульманина, і я йому віддаю належне. Тому, хто зупинив одного з цих терористів від вбивства невинних євреїв", – додав глава ізраїльського уряду.
Нетаньягу закликав Австралію жорстко боротися з антисемітизмом, додавши, що Ізраїль очікує цього від кожного західного уряду.
Нагадаємо, 14 грудня на пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей.