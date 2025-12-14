Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Теракт в Австралії: двоє нападників відкрили вогонь по людях (оновлено)

14 грудня 2025, 11:47
Теракт в Австралії: двоє нападників відкрили вогонь по людях (оновлено)
Фото: Freedman Club
ЗМІ повідомляють про зростання кількості загиблих та поранених унаслідок стрілянини.

В Австралії 14 грудня стався теракт. Двоє нападників відкрили вогонь по людях, що святкували Хануку на пляжі у Сіднеї.

Відомо про щонайменше 10 загиблих і близько 60 поранених.

Про це повідомило видання Times of Israel.

Відомо, що одного з нападників було ліквідовано. Іншого вдалося затримати.

Очевидці зняли відео, на якому видно, як одного зі стрільців обеззброїв звичайний перехожий: він підкрався до злочинця зі спини, обхопив його руками – і відібрав зброю.

На жахливу атаку відреагував президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Він засудив "жорстокий напад" на групу євреїв на пляжі Бонді в Сіднеї під час святкування Хануки і закликав австралійську владу боротися з "величезною хвилею антисемітизму", яка, за словами Герцога, "охопила австралійське суспільство".

"Наші сестри та брати в австралійському Сіднеї зазнали нападу з боку мерзенних терористів, які вчинили дуже жорстокий напад на євреїв, що прийшли запалити першу свічку Хануки... Ми знову й знову повторюємо наші заклики до австралійського уряду вжити заходів та боротися з величезною хвилею антисемітизму, яка охоплює австралійське суспільство", – заявив Герцог, виступаючи на заході в резиденції президента в Єрусалимі.

Президент Ізраїлю додав, що разом зі співвітчизниками молиться за одужання поранених і за душі безвинно вбитих у Сіднеї євреїв.

Оновлено

ЗМІ повідомляють про зростання кількості загиблих та поранених унаслідок стрілянини. AP пише про щонайменше 11 загиблих. Також відомо про щонайменше 29 поранених, серед них двоє поліцейських. The Guardian пише про 12 загиблих людей.

Повідомляється, що інцидент кваліфікували як терористичний напад.

Ще низка світових лідерів уже відреагували на напад.

"Я шокована трагічним нападом на пляжі Бонді. Висловлюю щирі співчуття родинам і близьким жертв. Європа солідарна з Австралією та єврейськими громадами у всьому світі. Ми об’єднані проти насильства, антисемітизму й ненависті", — заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Глибоко тривожні новини з Австралії. Велика Британія висловлює свої співчуття всім, хто постраждав від жахливого нападу на пляжі Бонді", — заявив прем'єр Британії Кір Стармер.

"Австралія і Нова Зеландія ближчі за друзів, ми — одна сім'я. Я шокований тривожними сценами на пляжі Бонді, місці, яке новозеландці відвідують щодня. Мої думки, і думки всіх новозеландців, з тими, хто постраждав", — заявив прем'єр Нової Зеландії Крістофер Лаксон.

"Вражений нападом у Сіднеї, спрямованим проти єврейської громади. Мої думки з жертвами та їхніми родинами. Разом ми маємо боротися проти поширення антисемітизму", — заявив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон.

Також стрілянину прокоментував президент України Володимир Зеленський.

терактАвстралія

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється