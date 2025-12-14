Теракт в Австралії: двоє нападників відкрили вогонь по людях (оновлено)

ЗМІ повідомляють про зростання кількості загиблих та поранених унаслідок стрілянини.

В Австралії 14 грудня стався теракт. Двоє нападників відкрили вогонь по людях, що святкували Хануку на пляжі у Сіднеї.

Відомо про щонайменше 10 загиблих і близько 60 поранених.

Про це повідомило видання Times of Israel.

Відомо, що одного з нападників було ліквідовано. Іншого вдалося затримати.

Очевидці зняли відео, на якому видно, як одного зі стрільців обеззброїв звичайний перехожий: він підкрався до злочинця зі спини, обхопив його руками – і відібрав зброю.

На жахливу атаку відреагував президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Він засудив "жорстокий напад" на групу євреїв на пляжі Бонді в Сіднеї під час святкування Хануки і закликав австралійську владу боротися з "величезною хвилею антисемітизму", яка, за словами Герцога, "охопила австралійське суспільство".

"Наші сестри та брати в австралійському Сіднеї зазнали нападу з боку мерзенних терористів, які вчинили дуже жорстокий напад на євреїв, що прийшли запалити першу свічку Хануки... Ми знову й знову повторюємо наші заклики до австралійського уряду вжити заходів та боротися з величезною хвилею антисемітизму, яка охоплює австралійське суспільство", – заявив Герцог, виступаючи на заході в резиденції президента в Єрусалимі.

Президент Ізраїлю додав, що разом зі співвітчизниками молиться за одужання поранених і за душі безвинно вбитих у Сіднеї євреїв.

Оновлено

AP пише про щонайменше 11 загиблих. Також відомо про щонайменше 29 поранених, серед них двоє поліцейських. The Guardian пише про 12 загиблих людей.

Повідомляється, що інцидент кваліфікували як терористичний напад.

Ще низка світових лідерів уже відреагували на напад.

"Я шокована трагічним нападом на пляжі Бонді. Висловлюю щирі співчуття родинам і близьким жертв. Європа солідарна з Австралією та єврейськими громадами у всьому світі. Ми об’єднані проти насильства, антисемітизму й ненависті", — заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Глибоко тривожні новини з Австралії. Велика Британія висловлює свої співчуття всім, хто постраждав від жахливого нападу на пляжі Бонді", — заявив прем'єр Британії Кір Стармер.

"Австралія і Нова Зеландія ближчі за друзів, ми — одна сім'я. Я шокований тривожними сценами на пляжі Бонді, місці, яке новозеландці відвідують щодня. Мої думки, і думки всіх новозеландців, з тими, хто постраждав", — заявив прем'єр Нової Зеландії Крістофер Лаксон.

"Вражений нападом у Сіднеї, спрямованим проти єврейської громади. Мої думки з жертвами та їхніми родинами. Разом ми маємо боротися проти поширення антисемітизму", — заявив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон.

Також стрілянину прокоментував президент України Володимир Зеленський.