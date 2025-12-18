Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Наймолодша жертва стрілянини в Сіднеї була донькою емігрантів з України

18 грудня 2025, 17:31
Наймолодша жертва стрілянини в Сіднеї була донькою емігрантів з України
Скриншот з відео
Її назвали на честь неофіційного гімну Австралії.
Батьки 10-річної Матильди, яка стала однією з жертв стрілянини на пляжі Бонді в Австралії, народилися в Україні, а потім емігрували до Австралії.
 
Про це пише BBC.
 
Прощання з Матильдою відбулося сьогодні, 18 грудня. Під час нього її тітка описала загиблу дівчинку як радісну дитину, "яка поширювала любов усюди, куди б не йшла", закликавши єврейську громаду зробити те саме на її честь.
 
Батьки Матильди Михайло та Валентина народилися в Україні, а потім емігрували до Австралії. Свою доньку вони назвали на честь пісні "Вальсуючи з Матильдою", яку часто називають неофіційним гімном Австралії, як данину країні, де їхня родина знайшла притулок.
 
Нагадаємо, що стрілянина на пляжі Бонді, що в Сіднеї, сталася, коли там відбувалося святкування Хануки — восьмиденного єврейського свята, яке розпочалося 14 грудня. Відомо про 15 загиблих та десятки поранених. Поліція назвала злочин терористичним актом, спрямованим проти єврейської громади.
