Наймолодша жертва стрілянини в Сіднеї була донькою емігрантів з України

Її назвали на честь неофіційного гімну Австралії.

Батьки 10-річної Матильди, яка стала однією з жертв стрілянини на пляжі Бонді в Австралії, народилися в Україні, а потім емігрували до Австралії.

Прощання з Матильдою відбулося сьогодні, 18 грудня. Під час нього її тітка описала загиблу дівчинку як радісну дитину, "яка поширювала любов усюди, куди б не йшла", закликавши єврейську громаду зробити те саме на її честь.

Батьки Матильди Михайло та Валентина народилися в Україні, а потім емігрували до Австралії. Свою доньку вони назвали на честь пісні "Вальсуючи з Матильдою", яку часто називають неофіційним гімном Австралії, як данину країні, де їхня родина знайшла притулок.

Нагадаємо, що стрілянина на пляжі Бонді, що в Сіднеї, сталася, коли там відбувалося святкування Хануки — восьмиденного єврейського свята, яке розпочалося 14 грудня. Відомо про 15 загиблих та десятки поранених. Поліція назвала злочин терористичним актом, спрямованим проти єврейської громади.