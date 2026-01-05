Австралія пообіцяла Україні допомогу з ППО

Прем’єр-міністр Австралії запевнив у подальшій допомозі Києву.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі, під час якої сторони обговорили захист України від російських ударів та потреби української протиповітряної оборони.

Про це глава держави написав на Telegram-сторінці.

За словами Зеленського, австралійський прем’єр пообіцяв надати допомогу Україні.

"Пан прем’єр-міністр пообіцяв допомогти, і я дуже вдячний за це. Ракети для ППО потрібні кожного дня, так само, як і щоденна підтримка нашої оборони", - йдеться у пості.

Під час розмови Зеленський також поінформував Албенізі про ситуацію на дипломатичному напрямку та можливі подальші кроки України. Прем’єр-міністр Австралії, зі свого боку, відзначив зусилля України у протистоянні російській агресії.

"Дякую за добрі слова про Україну й українців", - додав Зеленський.

Окремо президент висловив співчуття австралійській стороні у зв’язку з терористичною атакою на пляжі Бонді у грудні минулого року.

"Серед шести загиблих були люди українського походження. Наша солідарність з усіма рідними та близькими постраждалих", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, що в кінці року Австралія завершила передачу Україні танків Abrams.