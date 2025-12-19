Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Австралія завершила передачу Україні танків Abrams

19 грудня 2025, 16:11
Австралія завершила передачу Україні танків Abrams
Фото: Freedman Club
Партія складається з 12 танків M1A1 Abrams.

Австралія передала Україні останню партію бойових танків M1A1 Abrams у рамках військової допомоги. 

Про це повідомляє телеканал ABC.

За даними видання, остання партія з 12 танків M1A1 Abrams була відправлена кілька тижнів тому. Перші 37 машин прибули в Україну ще у липні.

Останню партію транспортували у жовтні на комерційному вантажному судні у супроводі п'яти австралійських військовослужбовців. Через 55 днів танки прибули до Європи. З метою безпеки та успішної доставки постачання трималося в секреті.

Після прибуття до Польщі танки пройшли перевірку та ремонт, після чого були передані українським силам.

Видання наголошує, що Австралія від початку повномасштабного вторгнення росії виділила Україні 1,7 млрд доларів на оборонну допомогу. 

Країна є найбільшим донором серед держав, що не входять до НАТО, які надають Україні фінансову та військову підтримку.

Також влітку цього року Австралія передала Україні танки Abrams у межах нового пакета допомоги на $160 мільйонів.

 

