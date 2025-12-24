Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Австралії посилили закони про зброю та публічні зібрання після теракту на пляжі Бонді

24 грудня 2025, 13:34
Фото: Freedman Club
Закон також передбачає тимчасову заборону на проведення протестів строком до трьох місяців після терористичного акту.

У найбільш густонаселеному штаті Австралії — Новому Південному Уельсі — суттєво посилили законодавство щодо володіння вогнепальною зброєю та проведення публічних зібрань після теракту на пляжі Бонді в Сіднеї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення ухвалили після того, як двоє нападників, натхненних ідеологією ІДІЛ, убили 15 осіб під час святкування єврейського свята Хануки. У відповідь на трагедію уряд штату скликав екстрене засідання парламенту, під час якого були ухвалені поправки до антитерористичного законодавства та законів про громадську безпеку.

Нові норми обмежують кількість вогнепальної зброї, якою може володіти одна особа, а також забороняють володіння зброєю людям, які перебувають під слідством у справах, пов’язаних із тероризмом, або проживають разом із такими особами. Закон також передбачає тимчасову заборону на проведення протестів строком до трьох місяців після терористичного акту.

Прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс заявив, що ці зміни є необхідною відповіддю на трагедію. За його словами, штат "змінився після антисемітського нападу", і законодавство має відповідати новим викликам безпеці.

Згідно з новими правилами, індивідуальні власники зможуть володіти не більш як чотирма одиницями вогнепальної зброї, тоді як фермерам дозволено мати до десяти. Обмежується використання помпової, кнопкової та важільної зброї, знижується допустима місткість магазинів, а стрічкові магазини повністю забороняються. Також посилюються правила ліцензування — дозвіл на володіння зброєю тепер потрібно поновлювати кожні два роки.

Крім того, уряд штату виділить 200 млн доларів США на програму викупу зброї у межах спільного фонду з федеральним урядом. Також у Новому Південному Уельсі заборонено публічну демонстрацію екстремістських символів, зокрема прапорів ІДІЛ, Хамас і "Хезболли".

На федеральному рівні прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе оголосив про посилення законів щодо розпалювання ненависті, запровадження нових кримінальних покарань і розширення повноважень правоохоронних органів для боротьби з екстремізмом.

Масова стрілянина на пляжі Бонді сталася 14 грудня 2025 року. Напад скоїли батько та син, один із яких загинув під час перестрілки з поліцією. Другому, 24-річному Навіду Акраму, висунули обвинувачення за 59 статтями, включно з тероризмом та умисним убивством. Влада назвала цей напад наймасштабнішим терористичним актом в історії Австралії.

законзброяАвстраліятеракт

