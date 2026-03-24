Ірландський завод може постачати сировину до рф для виробництва зброї – The Guardian

24 березня 2026, 12:35
Ірландська влада запевняла, що завод не пов’язаний з військовою машиною кремля.

Ірландський металургійний завод Aughinish Alumina, що належить російській групі Rusal, може постачати до росії глинозем, який використовують у виробництві зброї.

Про це пише The Guardian з посиланням на публічні дані та витік прихованих даних компанії в мережі.

Як пише видання, поставки глинозему з Ірландії до росії різко зросли після початку повномасштабної війни у 2022 році. Як свідчать дані аналітичної платформи Observatory of Economic Complexity, експорт у 2022 році становив $243 мільйони, а у 2024-му зріс на 55% — до $376 мільйонів.

Журналісти також проаналізували витоки даних, які оприлюднив російський розслідувальний проєкт iStories і передав міжнародним медіа. Глинозем із заводу в гирлі річки Шеннон потрапляє на плавильні підприємства рф, а далі може використовуватися у виробництві алюмінію для війська.

Aughinish Alumina — єдиний виробник глинозему в Ірландії та один з найбільших у Європі. Підприємство належить "Русалу" з 2006 року, частка в цій компанії опосередковано пов’язана з російським олігархом Олегом Дерипаскою, проти якого запроваджені санкції.

Водночас такі поставки формально не порушують санкцій ЄС, оскільки обмеження не поширюються на глинозем, хоча алюміній має широке військове застосування.

Ірландська влада запевняла, що завод не пов’язаний з військовою машиною Кремля, однак нові дані ставлять це під сумнів. Представники підприємства та уряду на запити журналістів не відповіли.

Глинозем — це оксид алюмінію, біла кристалічна речовина, яка не розчиняється у воді, є основним сировинним матеріалом для промислового виробництва алюмінію.

Останні матеріали

Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
