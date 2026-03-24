Ірландський завод може постачати сировину до рф для виробництва зброї – The Guardian

Ірландський металургійний завод Aughinish Alumina, що належить російській групі Rusal, може постачати до росії глинозем, який використовують у виробництві зброї.

Про це пише The Guardian з посиланням на публічні дані та витік прихованих даних компанії в мережі.

Як пише видання, поставки глинозему з Ірландії до росії різко зросли після початку повномасштабної війни у 2022 році. Як свідчать дані аналітичної платформи Observatory of Economic Complexity, експорт у 2022 році становив $243 мільйони, а у 2024-му зріс на 55% — до $376 мільйонів.

Журналісти також проаналізували витоки даних, які оприлюднив російський розслідувальний проєкт iStories і передав міжнародним медіа. Глинозем із заводу в гирлі річки Шеннон потрапляє на плавильні підприємства рф, а далі може використовуватися у виробництві алюмінію для війська.

Aughinish Alumina — єдиний виробник глинозему в Ірландії та один з найбільших у Європі. Підприємство належить "Русалу" з 2006 року, частка в цій компанії опосередковано пов’язана з російським олігархом Олегом Дерипаскою, проти якого запроваджені санкції.

Водночас такі поставки формально не порушують санкцій ЄС, оскільки обмеження не поширюються на глинозем, хоча алюміній має широке військове застосування.

Ірландська влада запевняла, що завод не пов’язаний з військовою машиною Кремля, однак нові дані ставлять це під сумнів. Представники підприємства та уряду на запити журналістів не відповіли.

Глинозем — це оксид алюмінію, біла кристалічна речовина, яка не розчиняється у воді, є основним сировинним матеріалом для промислового виробництва алюмінію.