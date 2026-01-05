Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Теракт у Сіднеї забрав життя шести українців

05 січня 2026, 19:46
Теракт у Сіднеї забрав життя шести українців
Фото: Зеленський / Telegram
Зеленський висловив солідарність всім рідним та близьким постраждалих.

Серед загиблих внаслідок теракту у місті Сідней, який стався у грудні 2025 року під час святкування єврейського свята Ханука, шестеро людей мали українське походження.

Про це розповів президент Володимир Зеленський за підсумками розмови із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

“Висловив особисто Прем’єр-міністру співчуття у зв’язку з терористичною атакою на пляжі Бонді минулого місяця. Наша солідарність всім рідним та близьким постраждалих”, – зазначив президент.

Також він розповів, обговорили з Албенізі захист України і російські удари.

"Пан Прем’єр-міністр пообіцяв допомогти, і я дуже вдячний за це. Ракети для ППО потрібні кожного дня так само, як і кожного дня потрібна підтримка нашої оборони", – йдеться у повідомленні.

В Австралії 14 грудня стався теракт. Двоє нападників відкрили вогонь по людях, що святкували Хануку на пляжі у Сіднеї.

