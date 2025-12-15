Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Під час стрілянини в Австралії загинув емігрант з України, що пережив Голокост

15 грудня 2025, 09:09
Під час стрілянини в Австралії загинув емігрант з України, що пережив Голокост
Фото: DAVID GRAY / AFP via Getty Images
За даними видання, чоловіка звали Алекс Клейтман.
Під час стрілянини на пляжі в австралійському Сіднеї, що сталася 14 грудня, загинув емігрант з України, який пережив Голокост.
 
Про це пише видання Australian.
 
За даними видання, чоловіка звали Алекс Клейтман. Його дружина Лариса Клейтман, яка також свого часу пережила Голокост, розповіла, що вона почула гучний "гуркіт", а потім побачила, як він впав на землю.
 
"Він приїхав на пляж Бонді, щоб відсвяткувати Хануку, для нас це завжди було дуже, дуже гарне свято, протягом багатьох, багатьох років", — сказала Лариса Клейтман виданню.
 
Як пише Australian, Алекс Клейтман пережив Голокост разом зі своєю матір’ю та молодшим братом у Сибіру, а згодом він разом із дружиною емігрував з України до Австралії. Вони прожили у шлюбі 57 років.
 
Раніше він працював цивільним інженером.
 
Нагадаємо, стрілянина на пляжі Бонді, що в Сіднеї, сталася, коли там відбувалося святкування Хануки — восьмиденного єврейського свята.

 

