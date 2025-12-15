Під час стрілянини в Австралії загинув емігрант з України, що пережив Голокост

За даними видання, чоловіка звали Алекс Клейтман.

Під час стрілянини на пляжі в австралійському Сіднеї, що сталася 14 грудня, загинув емігрант з України, який пережив Голокост.

Про це пише видання Australian.

За даними видання, чоловіка звали Алекс Клейтман. Його дружина Лариса Клейтман, яка також свого часу пережила Голокост, розповіла, що вона почула гучний "гуркіт", а потім побачила, як він впав на землю.

"Він приїхав на пляж Бонді, щоб відсвяткувати Хануку, для нас це завжди було дуже, дуже гарне свято, протягом багатьох, багатьох років", — сказала Лариса Клейтман виданню.