Віткофф прокоментував переговори у Берліні

Сьогодні перемовини продовжаться.

Про це повідомив спецпредставник президента США Стіва Віткоффа у соцмережі Х.

Стів Віктофф поінформував, що зустріч у Берліні між президентом України Володимиром Зеленським, спеціальним представником президента СШП Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України тривала понад п'ять годин.

"Представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо. Було досягнуто значного прогресу, і вони зустрінуться знову завтра вранці", - написав він.