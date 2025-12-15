Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Віткофф прокоментував переговори у Берліні

15 грудня 2025, 08:33
Віткофф прокоментував переговори у Берліні
джерело DR
Сьогодні перемовини продовжаться.
Зустріч у Берліні між делегаціями України та США тривала понад 5 годин. 
 
Про це повідомив спецпредставник президента США Стіва Віткоффа у соцмережі Х.
 
Стів Віктофф поінформував, що зустріч у Берліні між президентом України Володимиром Зеленським, спеціальним представником президента СШП Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України тривала понад п'ять годин.
 
"Представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо. Було досягнуто значного прогресу, і вони зустрінуться знову завтра вранці", - написав він.
 
Про те, що переговори у Берліні продовжаться у понеділок, 15 грудня, раніше повідомляло видання Handelsblatt і радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.
 
Також видання писало, що попередньо, США визнали перспективи успіху в берлінських переговорах.

 

війна в Україніросія окупантимирний план

