ПОЛІТИКА

США та генсек НАТО візьмуть участь у переговорах щодо України в Берліні – Guardian

15 грудня 2025, 15:28
США та генсек НАТО візьмуть участь у переговорах щодо України в Берліні – Guardian
facebook.com/KeirStarmer
За словами речника німецького уряду, представників США також запросили долучитися до переговорів, які заплановані на вечір за участю Зеленського та лідерів європейських країн.

Представники США були запрошені до участі у переговорах між президентом України Володимиром Зеленським та низкою лідерів країн ЄС, які відбудуться сьогодні в Берліні. Також долучиться генсек НАТО Марк Рютте.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами речника німецького уряду, представників США також запросили долучитися до переговорів, які заплановані на вечір за участю Зеленського та лідерів європейських країн.

Крім того, НАТО підтвердило, що генеральний секретар Альянсу Марк Рютте також прибуде до Берліна для участі в переговорах. Відповідне підтвердження з’явилося в останні хвилини.

Окремо заступник головного речника Європейської комісії Улоф Гілл підтвердив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також відвідає берлінські переговори цього вечора.

Таким чином, участь ключових міжнародних партнерів України у переговорах у Берліні була офіційно підтверджена.

У Берліні в неділю, 14 грудня, почалася зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Згідно з графіком, який розкрили в Офісі президента України, зустріч Зеленського з широким колом європейських лідерів розпочнеться о 20:00 за Києвом. 

