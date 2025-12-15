Орбан заявив, що Угорщина не підтримає конфіскацію активів рф для України

Орбан заявив, що Європа "стоїть перед історичною можливістю" завершити війну в Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна на саміті ЄС цього тижня не підтримає конфіскацію заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні, оскільки це нібито "розширить" війну.

Про це Орбан написав у соціальній мережі X.

Орбан заявив, що Європа "стоїть перед історичною можливістю" завершити війну в Україні, але натомість нібито хоче "розширити" її через конфіскацію російських активів.

"Європа хоче продовжувати війну і навіть розширювати її. Вона хоче продовжувати її на російсько-українському фронті і розширювати на економічну сферу, конфіскуючи заморожені російські активи. Цей крок рівнозначний відкритому оголошенню війни, на яку російська сторона відплатить", – написав прем’єр-міністр Угорщини.

"Саме тому Угорщина не підтримує конфіскацію заморожених російських активів, не надсилає Україні ні грошей, ні зброї, а також не бере участі в жодних позиках ЄС, що служать цілям війни", – додав Орбан.

Нагадаємо, 12 грудня посли Євросоюзу схвалили рішення про безстрокову заморозку російських активів у Європі, що унеможливить їх повернення росії навіть у разі припинення санкцій.