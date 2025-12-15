Зеленський відвідає Нідерланди для переговорів із урядом

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 грудня, розпочне офіційний візит до Нідерландів.

У Гаазі Зеленського прийме виконувач обов’язків прем’єр-міністра Дік Схооф разом із міністром закордонних справ Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом. Вони проведуть робочий обід у офіційній резиденції прем’єр-міністра Катсгейс, де обговорюватимуть мирні переговори та подальшу підтримку України.

Вдень президента прийме король Віллем Олександр у палаці Гейс-тен-Бос. Крім того, Зеленський виступить перед обома палатами парламенту Нідерландів, повідомляє Dutch News.

Раніше, у неділю, Зеленський прибув до Берліна для переговорів щодо мирного плану. У понеділок у німецькій столиці очікують президента Франції Емманюеля Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, прем’єрку Італії Джорджу Мелоні та президента Фінляндії Александра Стубба. Зустріч Зеленського з широким колом європейських лідерів запланована на 20:00 за київським часом.