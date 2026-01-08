у Запорізькій області енергопостачання відновлене, на Дніпровщині роботи тривають – Зеленський

Президент України закликав партнерів у світі відреагувати на це знущання росії з людей.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з блекаутами на Запоріжжі та Дніпропетровщині, спричинені російськими обстрілами.

Про це президент написав у Telegram.

“Дякую кожній ремонтній бригаді, усім службам, які від ночі працюють для відновлення постачання електрики, тепла й води на Дніпровщині та в Запорізькій області. Станом на зараз у Запорізькій області енергопостачання відновлене та відбувається за графіками. На Дніпровщині роботи тривають – у Дніпрі, Камʼянському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах і громадах”, – йдеться у повідомленні.