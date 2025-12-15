Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Марокко потерпає від повеней: щонайменше 37 загиблих

15 грудня 2025, 17:38
Марокко потерпає від повеней: щонайменше 37 загиблих
Фото: Маргарита Велебник
Пошуково-рятувальні операції тривають, тому кількість жертв може зрости.

Щонайменше 37 людей загинули через раптові повені, спричинені сильними зливами, у прибережній провінції Сафі на заході Марокко.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на марокканський державний телеканал 2M та місцеву владу. Регіон розташований приблизно за 330 кілометрів на південь від столиці країни — Рабата.

За офіційними даними, ще 14 осіб звернулися по медичну допомогу після підтоплень. Пошуково-рятувальні операції тривають, тому кількість жертв може зрости. Станом на ранок 15 грудня рятувальники продовжують обстеження постраждалих районів.

Близько години інтенсивних опадів вистачило, щоб затопити житлові будинки та торговельні приміщення в історичній частині Сафі. Потоки води знесли автомобілі, пошкодили дорожнє покриття та заблокували рух на багатьох вулицях міста й у прилеглих районах.

За попередньою інформацією, під водою опинилися щонайменше 70 будинків і магазинів. Деякі дороги залишаються непроїзними через пошкодження та уламки, зазначає BBC з посиланням на місцеві джерела.

У неділю мешканці міста розповідали про складну ситуацію після злив. Один із жителів Сафі зазначив у коментарі агентству AFP, що очікує прибуття урядової техніки для відкачування води з підтоплених районів.

Марокканська влада підтверджує, що рятувальні служби працюють у посиленому режимі. Водночас метеорологічна служба країни попереджає, що зливи можуть тривати й надалі. Очікується, що у вівторок опади супроводжуватимуться снігопадами в Атлаських горах.

За даними синоптиків, країна останніми днями переживає період інтенсивних дощів і снігу після семи років посухи, яка суттєво вплинула на рівень води у водосховищах. Експерти пов’язують різкі погодні коливання з кліматичними змінами. Минулого року в Марокко зафіксували найвищі температури за всю історію спостережень.

