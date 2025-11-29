Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Катастрофічні повені охопили Азію: сотні загиблих і тисячі евакуйованих

29 листопада 2025, 19:25
Катастрофічні повені охопили Азію: сотні загиблих і тисячі евакуйованих
Пакистан, Лахор, 4 вересня 2014 року. Тривалі зливи затопили місто Лахор. Під час повені у штаті Пенджаб у Пакистані загинули щонайменше 30 осіб. Фото: АFР
Сотні людей зникли безвісти.

Майже 440 жителів Індонезії, Таїланду та Шрі-Ланки стали жертвами повеней і зсувів грунту. Сотні людей зникли безвісти.

Про це повідомляють національні служби з управління катастрофами цих країн, передає латиноамериканський телеканал Telesur.

Найбільше постраждала Індонезія — там заявили про 174 загиблих, значна частина територій на заході острову Суматра досі відрізана від комунікацій.

У Таїланді загинули 145 людей, переважно у провінції Сонгкхла, де рівень води піднявся до трьох метрів. У Таїланді та Індонезії рятувальники працюють в ускладнених умовах через відсутність електроенергії та зв’язку в окремих районах.

На Шрі-Ланці щонайменше 123 людини загинули та понад 130 зникли безвісти. Там від повеней постраждали майже 400 тисяч людей, понад 40 тисяч змушені залишити домівки. Влада задіяла приблизно 8 тисяч військових для евакуації людей та ліквідації наслідків.

Місцева влада попереджає, що кількість загиблих може зрости, оскільки до багатьох районів рятувальники досі не можуть дістатися. Масштаби катастрофи пояснюють зміною клімату.

Надзвичайну ситуацію погіршили тривалі мусонні дощі та тропічна буря, яка пройшла регіоном. Метеорологи попереджають про ризик нових зсувів і підтоплень, а також про можливий вплив циклону "Дітва", що рухається до узбережжя Індії.

