ПОЛІТИКА

Марк Карні прагне зменшити залежність Канади від США через Азію

25 жовтня 2025, 14:45
Марк Карні прагне зменшити залежність Канади від США через Азію
Фото: Getty Images
США припинили торговельні відносини з Канадою.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні розпочав першу з моменту вступу на посаду поїздку до Азії з метою зміцнити торговельні зв’язки і зменшити залежність країни від економіки США.

Про це пише Financial Times.

Цього тижня Карні оголосив про мету збільшити торгівлю з партнерами за межами США майже на 300 мільярдів доларів упродовж наступного десятиліття, зазначивши: "Ми відновлюємо співпрацю з глобальними гігантами — Індією та Китаєм".

Напередодні Карні повідомив, що США припинили торговельні відносини з Канадою у відповідь на антитарифну, за словами американського президента Дональда Трампа, рекламну кампанію у провінції Онтаріо. 

"Ми не можемо контролювати торговельну політику Сполучених Штатів. Що ми можемо контролювати, так це розвиток нових партнерських відносин і можливостей, зокрема з економічними гігантами Азії", — зазначив канадський прем'єр.

Видання додає, що Карні вже здійснив чотири поїздки до Європи за останні п’ять місяців і прагне налагодити стабільні стосунки з Китаєм та Індією, а також укласти угоди з азійськими партнерами у сферах енергетики, критичних мінералів, яловичини та молочних продуктів, а також штучного інтелекту.

У рамках поїздки Карні відвідає Малайзію для участі в саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN), а потім Сінгапур і пізніше форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC) у Південній Кореї. Там він планує зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном і відвідати суднобудівний завод Hanwha Ocean, який бере участь у конкурсі на будівництво 12 підводних човнів для канадського флоту.

Президент Бізнес-ради Канади Голді Гайдер зазначив, що компанії "очікують конкретних кроків, які перетворять діалог на дії, відкриють нові ринки та залучать інвестиції".

Виконавчий директор Канадсько-китайської ділової ради Біжан Ахмад вважає, що, незважаючи на торговельні суперечки, двосторонні відносини «проходять вкрай необхідну переоцінку».

У червні Карні домовився з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном відновити канали комунікації та роботу Спільної економічної і торгової комісії після семирічної перерви.

Тоді ж Канада після двох років напруженості, пов’язаної зі справою канадського активіста-сикха Хардіпа Сінгха Ніджара, відновила дипломатичні контакти і з Індією, поклавши кінець дворічному розриву, спричиненому звинуваченнями Нью-Делі в причетності до його вбивства.

Віцепрезидентка з досліджень і стратегії Азіатсько-Тихоокеанського фонду Канади Віна Наджибулла назвала підхід Карні "прагматичною дипломатією", спрямованою на "переосмислення зовнішньої політики Канади".

Водночас деякі аналітики вважають, що прем'єру буде складно навіть просто підтримувати нинішні відносини з Азією. 

Колишній керівник відділу комунікацій Азіатського банку інфраструктурних інвестицій Боб Пікард зазначив, що Канаду вважають слабким гравцем, оскільки вона «погано підтримує стратегічні відносини на постійній основі».

23 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про припинення всіх торговельних переговорів із Канадою через рекламний ролик, який він назвав "обурливою поведінкою". Реклама, фінансована владою Онтаріо, містила змонтований фрагмент виступу президента Рональда Рейгана 1987 року про вільну торгівлю та імпортні мита і коштувала 75 000 доларів.

