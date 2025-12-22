Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Bloomberg: російський СПГ встановив рекорд поставок до Китаю на тлі дешевшої ціни та санкцій

22 грудня 2025, 14:10
Поставки зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком.

Експорт скрапленого природного газу (СПГ) з росії до Китаю у листопаді досяг рекордного рівня, незважаючи на ризик західних санкцій.

Про це пише Bloomberg.

Поставки зросли більш ніж удвічі порівняно з минулим роком і сягнули 1,6 млн тонн за місяць. Таким чином, Росія обігнала Австралію і стала другим найбільшим постачальником СПГ для Китаю після Катара.

За даними експертів, Москва намагається компенсувати втрату європейського ринку. Щоб залучити Китай, росія знизила ціни: у листопаді російський СПГ був приблизно на 10% дешевший за середню ціну на ринку та коштував $9,85 за мільйон британських теплових одиниць. Для довідки, британська теплова одиниця визначає кількість тепла, необхідну для підняття температури 1 фунта води на 1 °F.

Попри рекордні поставки, загальний імпорт у Китаї вперше за понад рік зріс у річному вимірі, хоча слабкий попит стримує закупівлі.

У серпні Китай почав імпортувати партії газу з підсанкційного російського проєкту Arctic LNG 2 через термінал у Бейхаї. Водночас сам завод змушений скорочувати виробництво через зимову кригу, що ускладнює експорт.

Крім того, Китай з лютого не імпортує СПГ зі США через торговельні суперечки та слабкий попит. Великі китайські компанії дедалі активніше диверсифікують постачальників і намагаються перепродавати законтрактовані обсяги на світових ринках, що простіше робити з американським газом, оскільки контракти зазвичай не містять жорстких обмежень щодо напрямку постачання.

