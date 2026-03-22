Послаблення санкцій США проти росії підживлює війну проти України – президент Фінляндії

22 березня 2026, 19:29
Послаблення санкцій США проти росії підживлює війну проти України – президент Фінляндії
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
За словами Стубба, таке рішення фактично "підживлює російську військову машину".

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що послаблення санкцій США щодо російської нафти може завдати серйозної шкоди Україні та підірвати зусилля Заходу зі стримування росії.

Про це він сказав в інтерв’ю The Telegraph.

За словами Стубба, таке рішення фактично "підживлює російську військову машину", адже дозволяє москві отримувати додаткові доходи для продовження війни. Він наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення вважав ключовими дві речі: максимальну підтримку України — як фінансову, так і військову — та посилення тиску на росію через санкції.

Водночас фінський президент визнав, що наразі невідомо, чи повернуться США до жорсткішої санкційної політики після завершення кризи на Близькому Сході. "На цьому етапі ми просто не знаємо", — зазначив він.

Стубб також зауважив, що раніше був більш оптимістичним щодо перспектив завершення війни в Україні, однак зараз оцінює ситуацію більш стримано. За його словами, за останній рік відбулося кілька важливих змін: Україна стала безпосереднім учасником мирних переговорів, а її позиції на фронті покращилися.

Водночас негативним фактором він назвав загострення ситуації на Близькому Сході, яке вплинуло на глобальні енергетичні ринки. До початку конфлікту, за словами Стубба, російська економіка перебувала у складному становищі — зі стагнацією, високою інфляцією та бюджетним дефіцитом. Однак зростання цін на нафту разом із послабленням санкцій створює для кремля нові можливості.

Президент Фінляндії підкреслив, що така ситуація може мати негативні наслідки як для України, так і для загальної безпеки в Європі. Він також припустив, що Європа могла б спробувати досягти домовленостей зі США, які допомогли б одночасно стабілізувати ситуацію на нафтовому ринку та сприяти завершенню війни в Україні.

Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Політика
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
