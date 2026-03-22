Послаблення санкцій США проти росії підживлює війну проти України – президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що послаблення санкцій США щодо російської нафти може завдати серйозної шкоди Україні та підірвати зусилля Заходу зі стримування росії.

Про це він сказав в інтерв’ю The Telegraph.

За словами Стубба, таке рішення фактично "підживлює російську військову машину", адже дозволяє москві отримувати додаткові доходи для продовження війни. Він наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення вважав ключовими дві речі: максимальну підтримку України — як фінансову, так і військову — та посилення тиску на росію через санкції.

Водночас фінський президент визнав, що наразі невідомо, чи повернуться США до жорсткішої санкційної політики після завершення кризи на Близькому Сході. "На цьому етапі ми просто не знаємо", — зазначив він.

Стубб також зауважив, що раніше був більш оптимістичним щодо перспектив завершення війни в Україні, однак зараз оцінює ситуацію більш стримано. За його словами, за останній рік відбулося кілька важливих змін: Україна стала безпосереднім учасником мирних переговорів, а її позиції на фронті покращилися.

Водночас негативним фактором він назвав загострення ситуації на Близькому Сході, яке вплинуло на глобальні енергетичні ринки. До початку конфлікту, за словами Стубба, російська економіка перебувала у складному становищі — зі стагнацією, високою інфляцією та бюджетним дефіцитом. Однак зростання цін на нафту разом із послабленням санкцій створює для кремля нові можливості.

Президент Фінляндії підкреслив, що така ситуація може мати негативні наслідки як для України, так і для загальної безпеки в Європі. Він також припустив, що Європа могла б спробувати досягти домовленостей зі США, які допомогли б одночасно стабілізувати ситуацію на нафтовому ринку та сприяти завершенню війни в Україні.