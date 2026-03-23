Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Світ наближається до газової кризи – Financial Times

23 березня 2026, 08:16
Світ наближається до газової кризи – Financial Times
Наразі відбуваються фінальні поставки СПГ із затоки доходять до портів.

Світова енергетика опинилася під загрозою серйозної кризи через різке скорочення постачання скрапленого природного газу (СПГ) із Близького Сходу. 

Як повідомляє газета Financial Times, вже протягом найближчих десяти днів потоки СПГ із Перської затоки можуть практично припинитися.

''Причина це ескалація конфлікту в регіоні та блокування Іраном Ормузької протоки, ключового маршруту для експорту енергоносіїв. Унаслідок цього Катар, який забезпечує близько 20% світового ринку СПГ, був змушений зупинити постачання'', - пише видання. 

Ситуацію погіршили атаки на енергетичну інфраструктуру: один із найбільших у світі газових комплексів у Рас-Лаффані зазнав ракетного обстрілу, що спричинило різке зростання цін на газ у Європі та Азії.

За даними аналітиків, більшість танкерів, завантажених у Катарі та ОАЕ ще до початку конфлікту, лише зараз прибувають до пунктів призначення. Це означає, що основний удар від зупинки поставок споживачі відчують найближчим часом.

Країни, залежні від імпорту енергоносіїв, уже змушені конкурувати за обмежені обсяги СПГ із США та інших постачальників, що призводить до стрімкого зростання цін. Уряди готуються до жорстких заходів економії: від скорочення споживання газу до переходу на альтернативні джерела енергії.

Найбільш уразливими залишаються країни Азії, які не мають власних значних ресурсів. Деякі з них уже запровадили надзвичайні заходи, зокрема скорочення робочого тижня для зменшення енергоспоживання.

Особливо складна ситуація в Пакистані: майже весь імпорт СПГ країни припадає на Катар. За інформацією джерел, обидва термінали прийому газу вже працюють лише на шосту частину потужності й можуть повністю зупинитися до кінця місяця.

Експерти попереджають: якщо постачання з Перської затоки не відновиться найближчим часом, світ може зіткнутися з масштабною енергетичною кризою, яка вплине як на економіку, так і на повсякденне життя мільйонів людей.

Раніше країни Перської затоки скликали екстрене засідання ООН через удари Ірану по цивільній інфраструктурі.

 

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється