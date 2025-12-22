Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС і Литва відновили енергопостачання для майже мільйона українців

22 грудня 2025, 16:16
Фото: Reuters
Операція тривала 11 місяців.

Україна отримала з Литви повний комплект обладнання для теплової електростанції в межах Механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Складна логістична операція з передачі тривала 11 місяців і включала 149 окремих поставок загальною вагою майже 2,4 тисяч тонн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Зокрема, було доставлено 40 негабаритних вантажів, серед яких надважкі трансформатори та статори масою близько 172 тонн кожен. Важливу роль у забезпеченні транспортування цих компонентів відіграло Польське урядове агентство стратегічних резервів.

Отримане обладнання дозволило провести аварійні ремонти у кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура зазнала значних руйнувань унаслідок російських ударів. Логістичну операцію координували через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM).

У Міністерстві енергетики зазначили, що загалом у межах UCPM Євросоюз уже доставив до України близько 9500 генераторів та 7200 трансформаторів для підтримки енергетичного сектору.

Крім того, Європейська комісія виділила понад 1,2 млрд євро на програми гуманітарної допомоги Україні та забезпечила доставку більш ніж 160 тисяч тонн гуманітарних вантажів.

 

ЄвросоюзЛитваТЕЦ

