У Німеччині за рік зафіксували понад 1000 польотів невідомих дронів

Усі вони літали переважно поблизу військових і критичних об'єктів.

Федеральне кримінальне поліцейське управління Німеччини з початку року зареєструвало понад 1000 підозрілих польотів безпілотників.

Про це повідомляє видання Welt.

Про це йдеться у внутрішньому федеральному звіті щодо загроз, пов'язаних із використанням дронів у злочинних цілях, який було підготовлено вперше.

Звіт охоплює всі зафіксовані підозрілі інциденти та містить інформацію, зокрема, від Збройних сил Німеччини. За словами глави BKA Хольгера Мюнха, найбільше від польотів дронів постраждали військові об'єкти, аеропорти та інші об'єкти критичної інфраструктури, зокрема підприємства оборонної промисловості й портові споруди.

У інтерв'ю Bild Мюнх наголосив, що наразі існує "виражений рівень загрози". Водночас він зазначив, що не завжди можна з абсолютною впевненістю встановити, чи контролюються ці дрони російськими суб'єктами, адже ідентифікація та затримання операторів є надзвичайно складними. Проте у багатьох випадках, за його словами, йдеться про "очевидно контрольовану державою діяльність", метою якої є поширення невизначеності та страху.

Окрім психологічного тиску, дрони можуть використовуватися й для збору розвідувальної інформації. Мюнх звернув увагу на часті польоти над військовими об'єктами в Німеччині, де проходять підготовку українські військові. За його словами, безпілотники можуть фіксувати сигнали смартфонів, що потенційно дозволяє відстежувати їх і в зоні бойових дій.

Минулого тижня федеральний уряд та уряди земель відкрили в Берліні Спільний центр захисту від дронів (GDAZ). Його завданням стане ефективніше виявлення та нейтралізація незаконних польотів безпілотників. Початок роботи центру заплановано на січень.

Крім того, у жотвні Німеччина вже зафіксувала рекордну кількість дронів над військовими базами.