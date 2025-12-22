Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині за рік зафіксували понад 1000 польотів невідомих дронів

22 грудня 2025, 15:49
У Німеччині за рік зафіксували понад 1000 польотів невідомих дронів
Фото: з вільного доступу
Усі вони літали переважно поблизу військових і критичних об'єктів.

Федеральне кримінальне поліцейське управління Німеччини з початку року зареєструвало понад 1000 підозрілих польотів безпілотників.

Про це повідомляє видання Welt.

Про це йдеться у внутрішньому федеральному звіті щодо загроз, пов'язаних із використанням дронів у злочинних цілях, який було підготовлено вперше. 

Звіт охоплює всі зафіксовані підозрілі інциденти та містить інформацію, зокрема, від Збройних сил Німеччини. За словами глави BKA Хольгера Мюнха, найбільше від польотів дронів постраждали військові об'єкти, аеропорти та інші об'єкти критичної інфраструктури, зокрема підприємства оборонної промисловості й портові споруди.

У інтерв'ю Bild Мюнх наголосив, що наразі існує "виражений рівень загрози". Водночас він зазначив, що не завжди можна з абсолютною впевненістю встановити, чи контролюються ці дрони російськими суб'єктами, адже ідентифікація та затримання операторів є надзвичайно складними. Проте у багатьох випадках, за його словами, йдеться про "очевидно контрольовану державою діяльність", метою якої є поширення невизначеності та страху.

Окрім психологічного тиску, дрони можуть використовуватися й для збору розвідувальної інформації. Мюнх звернув увагу на часті польоти над військовими об'єктами в Німеччині, де проходять підготовку українські військові. За його словами, безпілотники можуть фіксувати сигнали смартфонів, що потенційно дозволяє відстежувати їх і в зоні бойових дій.

Минулого тижня федеральний уряд та уряди земель відкрили в Берліні Спільний центр захисту від дронів (GDAZ). Його завданням стане ефективніше виявлення та нейтралізація незаконних польотів безпілотників. Початок роботи центру заплановано на січень.

Крім того, у жотвні Німеччина вже зафіксувала рекордну кількість дронів над військовими базами.

Німеччинадрони

Останні матеріали

Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 07:59
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється