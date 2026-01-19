Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна відмовилася від нових замовлень німецьких ударних дронів через недоліки на полі бою — Bloomberg

19 січня 2026, 09:47
Україна відмовилася від нових замовлень німецьких ударних дронів через недоліки на полі бою — Bloomberg
Фото: Телеграм FEDOROV
У компанії Helsing заявили, що не знайомі з презентацією, на яку посилається агентство, та відкинули критику з боку військових.

Україна відмовилася від нових замовлень німецьких ударних безпілотників HX-2 компанії Helsing після виявлення критичних недоліків під час їхнього застосування на полі бою.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, флагманський ударний дрон HX-2 зіткнувся з проблемами ще на етапі випробувань. Зокрема, безпілотник мав труднощі зі зльотом, а частина заявлених компонентів штучного інтелекту, які мали допомагати в автономному управлінні, фактично була відсутня.

Троє поінформованих джерел повідомили Bloomberg, що дрони Helsing також виявилися вразливими до російських засобів радіоелектронної боротьби. Глушіння РЕБ поблизу лінії фронту неодноразово призводило до втрати зв’язку між апаратами та операторами.

Згідно з презентацією, а також свідченнями двох джерел, виявлені проблеми суттєво підірвали попит на HX-2. У зв’язку з цим Німеччина наразі не планує робити нове замовлення на ці дрони, доки не з’явиться оновлений інтерес з боку України.

У компанії Helsing заявили, що не знайомі з презентацією, на яку посилається агентство, та відкинули критику з боку військових.

"Відсоток успішних перших польотів, який був офіційно задокументований, є обнадійливим. Ми впевнені, що випробування HX-2 призведуть до високих показників ураження цілей на полі бою, зокрема в умовах радіоелектронної боротьби", — заявили в компанії.

HX-2 став першим зразком техніки власної розробки Helsing, який був поставлений безпосередньо в зону бойових дій. Для компанії успіх цього дрона є принципово важливим, оскільки вона дедалі більше інвестує у створення повітряних та підводних безпілотних систем.

Ринок державних замовлень у сфері дронів залишається надзвичайно конкурентним. Стартапи на кшталт Helsing і Stark Defence змагаються з великими оборонними концернами, зокрема Rheinmetall AG.

HX-2 поєднує фіксоване крило з пропелерами квадрокоптера. Дрон презентували у грудні 2024 року. За даними виробника, він здатен уражати цілі на відстані до 100 кілометрів. Компанія також заявляла, що система пройшла бойові випробування підрозділами Сил безпілотних систем України та отримала дозвіл на розгортання на фронті.

У 2024 році Helsing підписала контракт на постачання 4 тисяч ударних безпілотників, виготовлених у співпраці з українською компанією.

Як зазначає Bloomberg, обидві моделі безпілотників Helsing, призначені для України, мали бути оснащені трьома ключовими компонентами штучного інтелекту: наведенням на фінальній ділянці траєкторії, наведенням на середній ділянці та системою візуального захоплення цілі.

