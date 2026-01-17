Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Чехія може передати Україні літаки для боротьби з російськими дронами — ЗМІ

17 січня 2026, 18:18
Чехія може передати Україні літаки для боротьби з російськими дронами — ЗМІ
Фото: ukrinform.ua
Мова може йти про легкі штурмовики L-159.

Чехія розглядає можливість передачі Україні винищувачів, які можуть бути використані для боротьби з російськими дронами. Наразі не відомо, про які саме літаки йдеться.

Однак мова може йти про легкі штурмовики L-159, повідомляє Defense Express.

L-159 здійснив перший політ у 1997 році. Одномісний варіант літака був прийнятий на озброєння Повітряних сил Чехії у 2001 році, двомісний - у 2007-му. За даними з відкритих джерел, нині чеські ВПС мають 16 одномісних L-159A та 8 двомісних L-159T.

Літак оснащений бортовою радіолокаційною станцією FIAR Grifo L виробництва італійської компанії Leonardo, а також може використовувати контейнер Litening для застосування високоточного озброєння.

Серед озброєння L-159 - керовані та некеровані авіабомби, авіаційні гармати, ракети класу "повітря-поверхня" AGM-65 Maverick, а також ракети "повітря–повітря" AIM-9 Sidewinder.

Аналітики зазначають, що у разі передачі цих літаків Україні, вони насамперед можуть посилити боротьбу з російськими ударними дронами типу "Шахед", які росія масово використовує для атак по українських містах та інфраструктурі.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага за чинного уряду зможе й надалі постачати Україні приблизно таку ж кількість боєприпасів, як і раніше, а також готова посилити допомогу в енергетичній сфері на тлі російських ударів по критичній інфраструктурі.

війнаЧехіялітакдронидопомога Україніросія загроза

Останні матеріали

Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється