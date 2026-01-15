Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Президент Чехії прибув із візитом до України

15 січня 2026, 16:49
Джерело: chas.news
Свою поїздку він розпочав у Львові.

Президент Чеської Республіки Петр Павел перебуває з візитом в Україні. Свою поїздку він розпочав у Львові зустріччю з представниками місцевої влади, що стало його третім візитом до України від початку президентської каденції. Під час поїздки також очікується зустріч Павела з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише Radio Prague International.

У Львові чеський президент провів робочий обід з очільником Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким та міністеркою у справах ветеранів Наталією Калмиковою. Окремо він зустрівся із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком. Сторони, зокрема, обговорили можливі формати взаємної оборонної допомоги, включно зі співпрацею у сфері протидії безпілотникам.

У супроводі міського голови Львова Андрія Садового та інших посадовців Петр Павел також взяв участь у пам'ятній церемонії на Личаківському кладовищі, де вшанував загиблих українських військових.

Це вже третій візит Павела в Україну на посаді президента. У квітні 2023 року він відвідав Київ і Дніпро, а в березні 2025 року прибув до Одеси з Молдови, після чого поїхав до української столиці. В обох випадках він проводив переговори з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими високопосадовцями.

Основною метою нинішнього візиту є висловлення підтримки Україні, яка вже майже чотири роки протистоїть повномасштабній російській агресії. Також чеський президент планує акцентувати увагу на гуманітарних наслідках війни та необхідності післявоєнної відбудови країни.

Чехіявізит в Українупетр павелпідтримка УкраїниВолодимир Зеленський

