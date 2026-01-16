Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Чехія збереже обсяги постачання боєприпасів Україні та готова посилити допомогу енергетиці

16 січня 2026, 14:53
Фото: gettyimages.com
Окремо Павел зупинився на можливостях допомоги Україні в енергетичному секторі.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага за чинного уряду зможе й надалі постачати Україні приблизно таку ж кількість боєприпасів, як і раніше, а також готова посилити допомогу в енергетичній сфері на тлі російських ударів по критичній інфраструктурі.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За словами Павела, чеський уряд на чолі з Андреєм Бабішем ухвалив рішення продовжити так звану "снарядну ініціативу". Він наголосив, що це дозволить забезпечувати Сили оборони України боєприпасами на рівні, який не допустить дефіциту на фронті.

"Ми зможемо постачати приблизно таку ж кількість боєприпасів, яку постачали раніше, щоб українські війська не відчували нестачі і були в кращому становищі", — заявив президент Чехії.

Окремо Павел зупинився на можливостях допомоги Україні в енергетичному секторі. За його словами, Чехія готова залучити свої компанії, що працюють у сфері енергетики, зокрема ті, які спеціалізуються на видобутку газу та будівництві енергетичних об’єктів.

Президент Чехії припустив, що для подолання наслідків обстрілів можуть бути використані мобільні котельні або генератори як швидке тимчасове рішення. Він також нагадав, що раніше Чехія вже передавала Україні генератори та когенераційні установки, які частково допомогли забезпечити опалення та зменшити вплив атак рф на цивільне населення.

"росія явно намагається підірвати здатність українців до оборони, використовуючи низькі температури", — підсумував Павел.

Нагадаємо, на тлі посилених російських ударів по енергетичній інфраструктурі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про підготовку енергетичного «Рамштайну», який МЗС скликає спільно з Міністерством енергетики.

Раніше, 14 січня, президент Володимир Зеленський оголосив режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері та визначив низку кроків для стабілізації ситуації після посилених ударів рф по критичній інфраструктурі.

Більше публікацій

