ПОЛІТИКА

Зеленський оголосив надзвичайну ситуацію в енергетиці України

14 січня 2026, 19:55
Зеленський оголосив надзвичайну ситуацію в енергетиці України
Фото: Зеленський / Telegram
Також президент доручив уряду переглянути правила комендантської години на час надзвичайно холодної погоди.

Президент Володимир Зеленський після наради щодо надзвичайних обставин в енергетиці оголосив, що в українській енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації.

Про це йдеться в дописі у телеграм-каналі президента.

Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах визначили першого віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Також президент доручив уряду переглянути правила комендантської години на час надзвичайно холодної погоди. Це мають зробити, щоб люди мали більше можливостей користуватися пунктами підтримки, а бізнес — планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі.

За словами Зеленського, на час надзвичайного стану Кабінет міністрів забезпечить максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Також уряд працює, щоб відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну.

Окрему ситуацію на нараді приділили Києву. У столиці створять штаб з координації ситуації в енергетиці, кількість пунктів незламності мають збільшити, а наявні — перевірити.

Через російські атаки, а також через сильні морози у столиці вже кілька днів масштабні проблеми з електроенергією, теплом та водопостачанням.

