ПОЛІТИКА

Шмигаль став першим віцепрем'єром і міністром енергетики

14 січня 2026, 15:00
Шмигаль став першим віцепрем'єром і міністром енергетики
Фото:Денис Шмигаль | Міністр оборони України
Вчора для призначення забракло голосів.

Депутати Верховної Ради проголосували за призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики України та першим віцепремʼєр-міністром.

Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Ради 14 січня.

Це рішення підтримали 248 нардепів, двоє проголосували проти.

Під час виступу в парламенті перед голосуванням Шмигаль наголосив, що відновлення енергетики України — це головне. Рішення щодо цього мають ухвалювати у пришвидшеному темпі.

"Пріоритетом залишається підтримка енергетики, додаткові виплати, захист на прифронтових територіях. Стійкість — другий пріоритет, не менш практичний. Буде посилено увагу до необхідних інженерних рішень щодо захисту, буде особлива увага до централізації енергосистеми. Модернізація — це третій пріоритет. Нам потрібна швидка інтеграція в європейський простір", — сказав Шмигаль.

Він додав, що Міненерго, попри кризову ситуацію в енергетиці України сьогодні, може забезпечити справедливий розподіл енергоресурсів і впливати на захист енергообʼєктів і на розвиток генерації енергії.

На запитання нардепів про критичну ситуацію з енергетикою у великих містах після російських обстрілів новий міністр енергетики заявив, що на відміну від Харкова Київ не був підготовлений до викликів проходження опалювального сезону в умовах війни.

"Тому зараз доведеться вживати кризових заходів. Ми до цього готові", — додав він.

Нагадаємо, народні депутати проголосували за призначення Михайла Федорова очільником Міністерства оборони.

